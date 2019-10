El romance de Aracely Arámbula y Luis Miguel By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Luego de un tórrido romance y dos hijos en común, Aracely Arámbula y Luis Miguel se separaron. Aquí recordamos su historia de amor. Empezar galería Primeros momentos Image zoom Korpa/The Grosby Group Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvieron una relación sentimental por seis años. ¿Cómo empezó? Hagamos un recuento. Las primeras imágenes de la pareja aparecieron en 2005. Por esas fechas, ambos se vieron muy felices durante una romántica estadía en Venecia, Italia. En una serie de fotografías de ese viaje, la pareja paseó por la Plaza San Marcos y recorrió los míticos canales de esa ciudad en lancha, entre otras actividades. Advertisement Advertisement Romance a la vista Image zoom The Grosby Group A partir de que se hizo oficial su relación, la pareja no ocultó su romance y eran vistos públicamente sin reservas. Viento en popa Image zoom The Grosby Group Las constantes apariciones de la pareja dieron pie a rumores de un posible compromiso matrimonial. Advertisement Primer hijo Image zoom The Grosby Group En 2006 se anunció que Arámbula y Luis Miguel esperaban su primer hijo. Fue el propio cantante quien confirmó en una conferencia de prensa que estaba en camino un bebé a quien llamarían Miguel. El segundo hijo Image zoom The Grosby Group Casi dos años después del nacimiento de Miguel, el primogénito de la pareja, el cantante y la actriz confirman que esperan a su segundo retoño a quien llamaron Daniel. Comienza la debacle Image zoom Instagram/Aracely Arámbula Poco después del nacimiento de Daniel, comenzaron los rumores de una inminente separación. Ninguno de los famosos habló al respecto, pero a inicios de 2009 diversos medios aseguraban que ya no estaban juntos. Advertisement Advertisement Advertisement Separación y asuntos legales Image zoom GVK/Bauer-Griffin/GC Images; Alexander Tamargo/Getty Images Luego de que la separación fuese oficial, comenzaron los conflictos legales sobre la manutención de los niños. Pese a que se trató de mantener en secreto esta situación, algunos medios señalaban que había desacuerdos entre la pareja. Dejando atrás el romance Image zoom Twitter/Aracely Arámbula Los conflictos parecieron terminar entre Arámbula y Luis Miguel. Ella retomaba su carrera con mayor fuerza mientras se hacía cargo de sus hijos. Mantuvo un romance con Sebastián Rulli. De regreso a la soltería Image zoom MSN/The Grosby Group EXCLUSIVO Poco tiempo después de la separación, Luis Miguel fue relacionado sentimentalmente con otras mujeres. Ahora parece querer retomar su carrera, así como resolver los problemas legales y de salud en los que se ha visto envuelto. Advertisement Advertisement Advertisement Solo quedan los recuerdos y dos hijos Image zoom Jim Spellman/WireImage “[Fueron] unos seis años preciosos y los mejores de mi vida en relación a familia, a que fueron los nacimientos de mis hijos”, declaró en marzo Arámbula al programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) sobre su relación sentimental con Luis Miguel. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image El romance de Aracely Arámbula y Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.