"Oye qué músculos, qué curvas y yo sin frenos": Aracely Arámbula y David Zepeda suben la temperatura en un 'en vivo' en Instagram Los actores derrocharon química durante una reciente transmisión en vivo que realizaron a través de Instagram en la que hubo comentarios muy atrevidos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La crisis del coronavirus ha obligado a muchos famosos a permanecer en sus hogares como medida de prevención con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Este es el caso de la actriz mexicana Aracely Arámbula, quien debido a esta situación de aislamiento en la que se encuentra en su casa de Acapulco, México, está más activa que nunca en las redes sociales. La protagonista de exitosas telenovelas como La patrona realizó el pasado miércoles una transmisión en vivo en Instagram en conjunto con David Zepeda –cada uno desde su casa– que dejó en evidencia la explosiva química que existe entre los protagonistas de La doña. Image zoom Aracely Arámbula y David Zepeda Risas, bromas, comentarios atrevidos… Los actores derrocharon complicidad durante su ‘en vivo’, dejando a más de un seguidor con la boca abierta. “Oye qué músculos, qué curvas y yo sin frenos”, comenzó a piropearlo Arámbula. “Ya dile a la Arafamilia que estás allá arriba nada más que hicimos como que estabas en otro lugar”, bromeó en otro momento de la transmisión la intérprete de 45 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aracely, sin embargo, no fue la única que regaló piropos durante el ‘en vivo’. El galán mexicano también resaltó la belleza de su compañera en varias ocasiones y hasta le pidió que alejara el teléfono móvil para poder verle el cuerpo completo. “Oye Ara aleja la cámara tantito a ver, para atrás”, le pidió Zepeda. “Ando bien tapadita…”, le respondió la actriz, quien no dudó en aceptar la petición del actor. Una vez finalizada la transmisión y tras los cientos de mensajes recibidos sobre la existencia de un supuesto noviazgo entre ambos, Arámbula aclaró a sus seguidores que entre Zepeda y ella solo existe una muy buena relación de amistad. La actriz admitió que no le gustaría arriesgar la bonita amistad que mantienen por un romance que podría no tener futuro. “No es mi novio, si fuera mi novio estaría aquí, es un tipazo, es un adorado, es un rey, un caballero y un superbuenamigo que la verdad hemos trabajado muy a gusto y lo adoro”, dejó claro. “Me gusta que sea mi amigo porque si fuera mi novio luego ya no podría ser mi amigo, bueno quizás sí pero para qué le arriesgamos. Somos muy buenos amigos”, aseguró. Advertisement

