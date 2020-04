"Tanto te quiero". Aracely Arámbula y David Zepeda intercambian amorosos mensajes y saltan las chispas La pareja en la ficción en la famosa serie La Doña ha revolucionado las redes con estos mensajes llenos de complicidad y química. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo de los últimos episodios de La Doña 2, uno de sus actores, David Zepeda, ha compartido una romántica imagen junto a su compañera y gran protagonista de esta historia, Aracely Arámbula. Ambos caminan de la mano y la química traspasa la fotografía. El intérprete agradecía los maravillosos momentos vividos juntos que hacen posible este gran proyecto. "El trabajo más productivo es el que sale del corazón de las personas felices... Por eso disfrutamos tanto Aracely Arámbula y éste gran elenco y equipo de La Doña". Un mensaje al que su colega no dudó en contestar con unas amorosas palabras que demuestran la chispa, el respeto y el 'amor' que hay entre ellos. "Maravilloso trabajo mi Deiv y compartirlo contigo que tanto te quiero goce mucho y reí a morir, te adoro", escribió Aracely. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un intercambio de palabras que hizo que sus seguidores no pudieran controlar sus pensamientos y les pidieran que ese amor fuera más allá de las cámaras. "Cásense", "Ya sean novios", "Puro fuego", "Hacen una linda pareja", expresaron algunos animando a la pareja en la ficción a serlo en la vida real. Una ilusión que, por el momento, parece que no se va a dar. Así que tendremos que conformarnos con disfrutar de su amor en los emocionantes capítulos finales de la serie de Telemundo. ¡Qué emoción! Advertisement

