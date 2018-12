Aracely Arámbula pone en su lugar a una seguidora que la cuestionó sobre su poco éxito en el amor

A pesar de ser una mujer extremadamente bella y exitosa, Aracely Arámbula lleva mucho tiempo sin tener una pareja estable. A diferencia de otras actrices de su generación, la protagonista de la exitosa telenovela La doña parece no haber tenido suerte en el amor ya que sigue felizmente soltera y dedicada en cuerpo y alma a sus dos hijos Miguel y Daniel, de 11 y 9 años respectivamente.

“El tiempo que tengo libre es cien por ciento para ellos [sus hijos], de pronto me inventan romances y cosas, pero la verdad es que yo quiero estar así: Quiero dedicarles el tiempo a mis hijos, porque tengo muchísimos proyectos, muchas cosas, no me da tiempo y yo he decidido estar libre porque quiero estar con ellos”, explicaba en 2016 Arámbula.

Dos años después, la también heroína del melodrama La patrona fue cuestionada recientemente por su poco éxito en el terreno amoroso a través de las redes sociales por una de sus seguidoras que no entendía como a una mujer tan guapa y con su cuerpazo le duraban tan poco las parejas.

“Se ve muy bonita pero una pregunta, ¿por qué a esas mujeres tan guapas y con ese cuerpo no les dura una pareja? Está raro, hay algo oculto ahí”, comentó la susodicha probablemente confiada en que la actriz no se tomaría el tiempo de responder a su pregunta.

Arámbula, sin embargo, no se quedó callada en esta ocasión y de una forma muy tajante pero sin perder su sentido del humor, calló bocas con su aplaudida respuesta.

“Porque la gente libre vive mejor. Podemos elegir y cambiar y no se tienen que enterar (risas) Verso sin esfuerzo”, escribió Arámbula, dejando claro que el que no tenga pareja oficial no significa que no tenga sus aventuras.

Una respuesta que no pareció agradarle a la susodicha, que no tardó en volverle a escribir.

“¡Qué raro porque todos queremos familia y tú estabas muy enamorada de Luis Miguel, pero bueno cada loco con su tema y hay personas que no tienen suerte en el amor”, opinó.

A los incondicionales fans de Aracely, sin embargo, les pareció grandiosa la respuesta que le dio la estrella mexicana.

“La gente no se mete en su vida y viene a tratar de arreglarte la tuya y tú disfrutando de la vida como tiene que ser. Te diría ignora los comentarios estúpidos pero aquí eres tú la que da lecciones de asertividad callando bocas. No cambies nunca”, se puede leer entre los incontables mensajes de apoyo que recibió la actriz.