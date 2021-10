Aracely Arámbula reaparece tras escándalo con la prensa por los hijos que tuvo con Luis Miguel Tras el episodio desafortunado entre Aracely Arámbula y representantes de los medios de comunicación que se suscitó hace unos días, donde estuvieron involucrados sus hijos Miguel y Daniel, la actriz está nuevamente en el ojo público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Aracely Arámbula estuvo en el ojo del huracán a causa una controversia ocasionada con la prensa mientras se encontraba en Los Ángeles, California, por motivos de trabajo. Todo ocurrió cuando representantes de los medios de comunicación se acercaron a su camioneta y una persona abrió la puerta de atrás del auto donde se encontraban Miguel y Daniel, los hijos que tuvo durante su romance con Luis Miguel, quienes se vieron afectados emocionalmente durante el suceso, tal como mencionó el representante legal de la actriz, Guillermo Pous. Ahora, la protagonista de la teleserie La doña dejó atrás ese incómodo capítulo y reapareció con una sexy imagen. La también cantante se mostró dándose un baño de burbujas en una jacuzzi, dejando al descubierto parte de su pierna. "Feliz fin de semana mi hermosa familia. Los amo. Qué pasen un súper fin de semana muy cool", escribió para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los usuarios no dejaron pasar desapercibida esta instantánea y aprovecharon para llenar de halagos a Arámbula. "Fantástica; una maravilla. Te amo mi vida, eres la mejor"; "Que pases un súper fin de semana mi ojitos bonitos"; "Eres la mejor"; "La más hermosa", y "Diosa", fueron algunos comentarios. Aracely Arambula 2 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros fanáticos aprovecharon para enviarle buenos deseos. "Éxito en el teatro"; "Me siento súper orgullosa de ser tu fan", "Hoy y siempre todo lo mejor para ti mi Ara"; mencionaron. Aracely Arámbula no se inmuta ante la desagradable experiencia y se concentra en sus proyectos profesionales. Incluso, se rumora que podría encarnar a Gloria Trevi en su serie biográfica.

