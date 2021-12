Aracely Arámbula reacciona a las disculpas de reportera que violó la intimidad de sus hijos ¿Qué dijo Aracely Arámbula tras el reconocimiento de la representante de la prensa ante lo ocurrido? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Aracely Arámbula tuvo un conflicto con miembros de la prensa de espectáculos cuando estaba con Miguel y Daniel, los hijos que tuvo con Luis Miguel, al interior de su auto. Durante la trifulca entre la actriz y los representantes de los medios de comunicación, la reportera María Hurtado abrió la puerta del vehículo exponiendo a los pequeños; lo cual, desató la molestia de la protagonista de la teleserie La doña. La mencionada periodista le ofreció una disculpa a la también cantante. "Estimada Sra. Arámbula. Siento mucho que su pasada visita a la ciudad de Los Ángeles no haya sido la mejor, debido a lo desagradables percances que tuvo; de los cuales, me vi, desafortunadamente, involucrada directamente en uno de ellos; por el cual le pido una disculpa a usted y a su familia", escribió Hurtado en una carta que le envío a Arámbula y que fue publicada en la cuenta oficial de Guillermo Pous, representante legal de la actriz. "Desafortunadamente, la situación se tornó caótica, un pandemónium. Pero eso no justifica, en ningún momento, que se deba o debemos como reporteros traspasar las barreras del respeto personal ni de los límites por obtener una nota periodística en la que además estaba involucrada su familia, fue por completo una decisión sin justificación", agregó. "Reconozco que con estas lamentables situaciones debemos aprender a no cruzar límites innecesarios aún siendo personas públicas. Por lo anterior, le ofrezco una disculpa a usted y a su familia". Aracely Arambula, look del dia Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante ello, la intérprete de Perla Gutiérrez Vázquez en el melodrama Las vías del amor, a través del mencionado abogado, se pronunció al respecto. "La barrera de la integridad, intimidad y privacidad de las personas no está en juego, aún y cuando sean aquellas consideradas como 'figuras públicas'", mencionó el un comunicado que se dio a conocer en la misma red social. "Ninguna profesión tiene la libertad 'justificada' de exceder los límites de la legalidad. Siempre que exista un cobarde provocador, debe haber alguien con sensatez", enfatizó. Aracely Arámbula aceptó las disculpas. "El reconocimiento dignifica y las disculpa engrandece, siento esto sin duda un gran ejemplo que debe pernear en positivo generando la cultura del respeto a terceros", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aracely Arámbula reacciona a las disculpas de reportera que violó la intimidad de sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.