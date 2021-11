Aracely Arámbula reacciona a la última temporada de la serie de Luis Miguel Una nueva polémica se desata entre Aracely Arámbula y Luis Miguel ¿quién de los dos tomó la decisión definitiva en la serie? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, se estrenó la última temporada de la serie biográfica de Luis Miguel. Desde su lanzamiento, en 2018, la emisión ha estado envuelta en diversas polémicas por las revelaciones sobre su familia y por la presentación de personajes que se han pronunciado ante la visión negativa sobre ellos. Una parte fundamental en la vida de El Sol es Aracely Arámbula con quien tuvo un largo romance y dos hijos, Miguel y Daniel. Sin embargo, la actriz entabló un proceso legal para evitar que fuera utilizada su imagen y la de los niños. En un momento de la trama, cuando el cantante está negociando, justamente, la bioserie, aclara a los productores que no se puede tocar el tema de la madre de sus vástagos menores. "De Aracely no se habla", advierte. Esta declaración ocasionó la reacción inmediata de la estelar en el melodrama La patrona. "El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios", inicia el comunicado que dio a conocer Arámbula a través de la cuenta de Instagram de su abogado Guillermo Pous. Luis Miguel y Aracely Arambula Aracely Arámbula y Luis Miguel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se deja claro que los 'derechos de la personalidad' y el 'derecho a la propia imagen', con todo lo que esto implica, se deben hacer valer. No importa quien seas ni lo que quieras, una persona decidió defenderlos y dejó asentado un precedente absolutamente transcendente en la industria de generación de contenidos", agregó. "No importa la manera en la que se muestren o justifiquen haciendo creer que fue decisión propia y por respeto; lo valioso es el resultado y el ejemplo para el gremio". Con esta declaración, Aracely Arámbula da a entender que fue su litigio el que detuvo su participación y no la decisión de Luis Miguel. Al final, solo son especulaciones y la verdad solo la saben los involucrados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aracely Arámbula reacciona a la última temporada de la serie de Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.