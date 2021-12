Aracely Arámbula por fin reconoce romance con Arturo Carmona: "Siempre dice que lo niego" Luego de que Arturo Carmona diera detalles de la relación sentimental que mantuvo con Aracely Arámbula, la actriz decidió romper el silencio al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es buen sabido que Aracely Arámbula y Arturo Carmona mantuvieron una relación sentimental tras trabajar juntos en la obra musical Perfume de Gardenia. Pese a que se trató de un romance formal, la actriz nunca confirmó el idilio. Hace unas semanas, el exfutbolista rompió el silencio al respecto y reveló, incluso, las razones por las que concluyeron el noviazgo. Ahora, la protagonista de la teleserie La doña hace frente a las especulaciones al respecto. "Arturo [Carmona] es alguien a quien quiero mucho, mucho, mucho. En el tiempo de Perfume de gardenia tuvimos un romance muy bonito", aceptó Arámbula al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Él siempre dice que lo niego, pero no era así. No quería que ustedes [los medios de comunicación] nos acosaran tanto". Respecto a la entrevista que el actor dio en un canal de YouTube, la también cantante confesó que no la había escuchado, pero su mamá le comentó y de inmediato lo cuestionó al respecto. "Arturo es un tipazo. Ya lo platicamos y estaba todo penado. Él me habló y me pidió disculpas y le dije, mientras estaba en Chicago haciendo una entrevista: 'No he visto nada, ¿pero qué hiciste, Arturo?, ¿Qué hablaste de más?'", relató. Aracely Arámbula y Arturo Carmona Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras aclarar la situación, la expareja sentimental de Luis Miguel aseguró que con el también conductor terminó su romance de la mejor manera y a la fecha mantienen una gran amistad; incluso, suele invitarlo a diversos eventos. También confirmó que durante la relación sentimental Arturo Carmona tuvo un muy buen trato con su hijos, Miguel y Daniel. Aracely Arámbula dejó claro que no volverá a hablar de sus noviazgos porque prefiere mantenerlos en privado.

