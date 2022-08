Vanessa Lyon, ex de Carlitos Calderón, alborota a la red con posado sexy La actriz compartió una foto donde aparece posada sobre su cama vistiendo un sensual traje de lencería. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa y León Vanessa y León | Credit: IG/Vanessa Lyon La delicada situación personal que Vanessa Lyon con su ex, el presentador Carlitos Calderón, ha dado espacio para que la actriz y madre hiciera espacio para reflexionar sobre los cambios en su vida, especialmente lo que la maternidad de su hijo León le ha traído. Dichas reflexiones han aparecido en sus redes y ahora una de ellas, surgida este lunes en sus historias de Instagram ha causado impacto al mostrar a la modelo en sexy posado con lencería posada sobre una cama y usando orejitas como de un minino. La foto simplemente dice "Memorias agosto 2018" y muestra su escultural silueta y su rostro mirando a la cámara. Abajo de dicha imagen y dentro del mismo cuadro, aparece una foto de Lyon abrazando a su hijo siendo bebé y dándole un tierno besito al lado del presente año: "2022". Sin decir muchas palabras, la aficionada al fitness envía un mensaje dejando en claro lo que ronda por su cabeza: que su vida ha cambiado y que su prioridad en estos momentos es su amado hijo León. Vanessa Lyon Credit: IG Stories Vanessa Lyon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lyon y su expareja han estado en el ojo del huracán desde el pasado 17 de mayo cuando la modelo fuera arrestada después de que las autoridades acudieran a la residencia de Calderón en Miami para responder una llamada de auxilio y encontraran al presentador en la puerta de la vivienda con la camisa rasgada. El informe del arresto de Vanessa Lyon señala que la actriz le rasgó a Calderón la camisa en una disputa doméstica y rompió con una pesa de 25 libras la puerta de la habitación en la que se había refugiado el presentador de Despierta América (Univision). Posteriormente, el presentador levantó una denuncia de violencia doméstica en contra de la madre de su hijo en el Tribunal de Familia de Miami-Dade la cual ha complicado aún más la situación de la joven familia. Karen Lungarelli, abogada de Calderón, explicó en una entrevista con People en Español la situación legal asegurando que al final del día lo que cuenta es que el menor "se críe sabiendo que tiene dos padres que lo aman y que están presentes a pesar de que ya no están juntos". Amén.

