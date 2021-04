Aracely Arámbula no permitió el uso de su personaje en la serie de Luis Miguel. La actriz contará su historia A solo unos días del estreno de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, Aracely Arámbula, madre de los hijos menores del cantante, asegura que no podrán usar su personaje en televisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se anunció la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, donde se hablaría del romance del cantante con Aracely Arámbula, la actriz advirtió que no permitiría el uso de su imagen. Tiempo después, la protagonista de la teleserie La doña reveló que podría llegar a un trato con los productores de la emisión para incluirla; siempre y cuando le permitieran autorizar como se abordaría su historia; al parecer no se logró ningún acuerdo. "Como fue comentado desde un inicio por parte de mi management; así como, de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie titulada Luis Miguel", advirtió la actriz en un comunicado. "Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme". La también cantante busca dejar un precedente del respeto a la historia profesional y personal de los famosos. Luis Miguel y Aracely Arambula Image zoom Aracely Arámbula y Luis Miguel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido una tarea sencilla y esto debe ser un respaldo, y aliciente para todo nuestro gremio, ya que vivimos de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo", agregó. "El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios". Aracely Arámbula dio a conocer será ella que la encargada de narrar sus experiencias mediante un libro biográfico; el cual, ya está en proceso. "He iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde, con prudencia y discreción, se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa", concluyó.

