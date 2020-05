¡Aracely Arámbula muestra sin censura un monumental desnudo de juventud! La actriz mexicana ha abierto el baúl de los recuerdos y ha sorprendido (y complacido) a sus seguidores con un desnudo de su etapa de 'Soñadoras'. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que es una de las mujeres más sexy del planeta tierra, ya lo sabemos. Aracely Arámbula ha vuelto a dejarnos con la boca abierta con un recuerdo de lo más picarón en sus redes sociales. En esta ocasión, la imagen se remonta al año 1999, una etapa maravillosa en la que triunfaba en la inolvidable serie Soñadoras. La imagen es un cuadro de ella, pero no uno cualquiera, no. Se trata de un desnudo casi integral que le pintó un artista por aquel entonces y que no lo había compartido hasta el momento. Sin duda una obra de arte, el cuadro y, por su puesto, el sujeto pintado. "Un tbt que me hizo un gran pintor, Luis Fracchia, en el tiempo que grababa Soñadoras, 1999. Grandes recuerdos cruz de palma, cuerpo natura, óleo sobre lino. Me encanta guardar el tiempo a través del arte. Amo el arte. ¡El arte es vida!", ha escrito la protagonista de La Doña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como no podía ser de otra manera, los piropos y comentarios subiditos de tono por parte de sus seguidores no se han hecho esperar y han inundado su perfil de IG. "Eso es un cuerpo y no el de la policía", "Wow, qué curvas", "Tú eres arte mujer", "Una obra de arte sobre una obra de arte", "Tremenda cinturita desde siempre", le escriben sus más fervientes admiradores. La actriz suele hacer estos viajes al pasado para regalarnos algunos de los momentos más felices y, en este caso, sensuales de su vida. Todo un taco de ojo que es de agradecer. Dos décadas después y a pesar del paso del tiempo, Aracely mantiene esa figura intacta.

