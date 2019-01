Los galanes que han pasado por la vida de Aracely Arámbula Repasamos los romances más sonados que ha protagonizado la actriz mexicana. Repasamos los romances más sonados que ha protagonizado la actriz mexicana. More Moisés González Aracely Arámbula Mezcalent.com Eduardo Verástegui Mezcalent.com Fernando Colunga Mezcalent Gabriel Soto Mezcalent.com Gabriel Soto Mezcalent.com Gabriel Soto Mezcalent.com Luis Miguel Robert Marquardt/WireImage Luis Miguel Instagram Aracely Arámbula Sebastián Rulli Mezcalent.com Sebastián Rulli Twitter Aracely Arámbula Mezcalent.com Aracely Arámbula Mezcalent.com 1 of 12 Advertisement 1 of 12 Mezcalent.com Aracely Arámbula “Siempre he tenido buen gusto. Me gusta la gente linda”, reconoció recientemente la actriz mexicana en entrevista con el programa Suelta la sopa (Telemundo) sobre los galanes que han pasado por su vida. ¡Y vaya que sí! Advertisement 2 of 12 Mezcalent.com Eduardo Verástegui El artista mexicano fue uno de los amores de juventud de Arámbula. La expareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela Soñadoras, historia que grabaron en 1998. 3 of 12 Mezcalent Fernando Colunga Se cree que el actor mexicano formó parte de la lista de los galanes de Arámbula. Al menos así lo afirmaron algunos de los programas de televisión de la época cuando Aracely y Colunga protagonizaron en el año 2000 la telenovela de Televisa Abrázame muy fuerte. Advertisement 4 of 12 Mezcalent.com Gabriel Soto El actor mexicano fue otro de los compañeros de trabajo de Aracely que cayó rendido a sus pies. Sucedió en 2002 cuando ambos formaron parte de la telenovela Las vías del amor. Advertisement 5 of 12 Mezcalent.com Gabriel Soto En la actualidad Soto y Arámbula son amigos y hasta volvieron a trabajar juntos años después en una obra de teatro. Advertisement 6 of 12 Mezcalent.com Gabriel Soto “Me llevo muy bien con su familia. Es que realmente maduras y sabes que eso es parte de la vida nada más, no quiere decir que toda la vida vas a estar enamorado de tal persona. No. Eso cambia”, expresó recientemente Aracely. Advertisement 7 of 12 Robert Marquardt/WireImage Luis Miguel El cantante mexicano ha sido una de las parejas más duraderas e importantes de la actriz. También de las más polémicas y mediáticas. Ambos estuvieron juntos casi cuatro años. Advertisement 8 of 12 Instagram Aracely Arámbula Luis Miguel De esa relación nacieron Miguel, de 10 años, y Daniel, de 8, los dos grandes amores en la vida de Arámbula, quien tras su polémica ruptura con el cantante se ha visto obligada a sacar adelante sola a sus hijos. Advertisement 9 of 12 Mezcalent.com Sebastián Rulli El actor argentino mantuvo en 2013 un corto pero intenso romance con Aracely que apenas duró un año. Advertisement 10 of 12 Twitter Sebastián Rulli “[Aracely] es una mujer bellísima por dentro y por fuera. Su belleza interior supera a la exterior. Ella me ha enseñado que los valores son básicos en todos los sentidos”, expresó entonces Rulli. Advertisement 11 of 12 Mezcalent.com Aracely Arámbula A pesar de su innegable belleza, hace bastante tiempo que el corazón de la actriz no tiene dueño. Advertisement 12 of 12 Mezcalent.com Aracely Arámbula “No me hace falta por el momento, pero estoy abierta al amor por supuesto. Me encanta conocer gente”, aseguró la actriz meses atrás en el programa Don Francisco te invita. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

