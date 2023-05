Aracely Arámbula sorprende a todos al referirse a Luis Miguel como "Rey cucaracho" Cuando a la Chule le preguntaron sobre salir adelante de un mal amor ella no perdió el tiempo ¡y así respondió! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir luis miguel aracely arambula Credit: 305shock/The Grosby Group; Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Es imposible acusar a Aracely Arámbula de tener la boca chiquita a la hora de hablar las verdades. El caso más específico es su relación con el cantante Luis Miguel, con quien procreó dos hijos Miguelito y Daniel Gallego Arámbula. La prueba de que el tema Luis Miguel sigue sumamente relevante quedó confirmado una vez más con la presencia de la actriz y cantante chihuahuense en la conferencia "Estado civil: ingobernable", que ofreció en experto en relaciones humanas Jorge Lozano en Ciudad de México. Al recibir a las actrices Michelle Vieth y Aracely Arámbula en un abarrotado Auditorio Nacional, el orador abrazó a La Chule. "De un cucaracho, de un mal amor, se puede salir ingobernable ¿sí o no?" exclamó el anfitrión al abrazar a la estrella de La Madrastra. Sin perder ni un y tras abrazar cálidamente al orador la actriz se apoderó del micrófono para saludar a dirigirse a la audiencia diciendo: "¡Claro! O sea, mamacitas, si yo salí del Rey Cucaracho ¡ustedes pueden salir de cualquier muchacho!" Y para quien le quedó la duda, La Chule ratificó su estado civil: "Ingobernable", exclamó enfática. @@aracelyarambula_fan Aracely Arámbula y Luis Miguel, en el 2005, cuando todo era "miel sobre hojuelas" paseando por la romántica Venecia y disfrutando de un gelato. LUIS MIGUEL y ARACELY ARAMBULA Credit: Korpa/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Miguel y Aracely Arámbula mantienen una relación tensa y distante. Especialmente porque la actriz le echa en cara al cantante el no cumplir con sus obligaciones y pagar la manutención de sus hijos desde el 2019. A principios de año surgió incluso un reporte en España, tierra del padre de Luismi y donde el artista está pasando gran parte de su tiempo al lado de Paloma Cuevas, su nueva pareja—, afirmando que el cantante podría ir a prisión como consecuencia de sus acciones. El runrún fue desmentido categóricamente por Guillermo Pons, abogado de Arámbula, quien echó por tierra un reporte de que habría una orden de aprehensión en contra de Luis Miguel. "Es correcto, existen acciones [legales], pero la fecha tampoco es precisa. El señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre de 2019, es decir, ese fue el último mes en el que cumplió las obligaciones a favor de sus hijos. Y es entonces que se ha pretendido negociar, se tuvo contacto con el involucrado, pero en ningún momento accedieron".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aracely Arámbula sorprende a todos al referirse a Luis Miguel como "Rey cucaracho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.