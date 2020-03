Aracely Arámbula asegura que no tiene resuelto todo económicamente pero se queda en casa para frenar el coronavirus La actriz mexicana invitó a sus seguidores a quedarse en sus casas para frenar entre todos la propagación del COVID-19, pero algunos le reprocharon que no tienen tanto dinero como ella para poder permitírselo. Su respuesta no se hizo esperar. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Varias celebridades latinas, entre ellas Aracely Arámbula, María Celeste Arrarás y Andrea Legarreta, unieron sus voces a través de las redes sociales para pedir a sus seguidores que se queden en sus casas con el objetivo de lograr frenar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19, que ya ha dejado más de 340 mil casos de contagio en más de 170 países. “Me quedo en casa, por cuidarte a ti y por cuidarme a mí yo elijo quedarme en casa. Aplana la curva por ti, por tus hijos, por tu familia, por tus amigos y por todos”, escribió la protagonista de La doña (Telemundo) el pasado fin de semana por medio de su perfil de Instagram. A pesar de tratarse de un mensaje muy necesario en estos tiempos tan difíciles que corren, algunos seguidores de Arámbula no tardaron en cuestionar el mensaje lanzado por la actriz asegurando que, aunque quisieran, su situación económica no les permitiría quedarse en casa. “Sí, más vale prevenir que lamentar pero ustedes los artistas lo pueden hacer porque son ricos y porque tienen cómo, pero uno que no tiene para pagar nos toca salir a buscar el pan”, se puede leer entre las cientos de reacciones que recibió la publicación de Aracely. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también heroína del melodrama La patrona no se quedó callada y de una manera muy respetuosa pero contundente hizo frente a los cuestionamientos de sus seguidores. “Todos mi vida, todos trabajamos para ganar dinero y no tenemos resuelto todo. Si valoras tu vida ayúdate porque si todos salen no habrá hospitales suficientes para atender”, escribió. Image zoom Aracely Arámbula es La doña Ante la avalancha de mensajes de ese estilo recibidos, la actriz optó por compartir un segundo mensaje en el que volvió a dejar clara su postura e invitó a sus seguidores a ayudar a las personas que más lo necesitan para que así todos puedan quedarse en sus casas. “Gracias a esa negatividad crece el pánico y la gente no vibra de la mejor manera, para quien le guste bien, quien quiera y valore su vida no salga. Todos tenemos cosas al día, trabajos, giras y no ganamos y pagos. No tenemos todo resuelto, pero sí valoras tu vida guárdate esos 15 días, no son meses, y ayudemos a quienes conocemos, así hago yo, ¿y ustedes? Demos una despensa, compartamos a quien lo necesita”, zanjó Arámbula la polémica. Advertisement

Close Share options

Close View image Aracely Arámbula asegura que no tiene resuelto todo económicamente pero se queda en casa para frenar el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.