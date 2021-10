Aracely Arámbula habla tras conflicto con la prensa por querer fotografiar a hijos que tuvo con Luis Miguel El fin de semana, Aracely Arámbula tuvo un desafortunado encuentro con los medios de comunicación, quienes querían tener imágenes de sus hijos Miguel y Daniel. Ahora, la actriz se pronuncia ante este hecho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Aracely Arámbula atravesó por un momento de tensión cuando estaba en Los Ángeles, California, en compañía de sus hijos Miguel y Daniel, de 15 y 13 años respectivamente. La prensa estaba ávida de tomar una imagen de los hijos que la actriz tuvo con Luis Miguel y se ocasionó un zafarrancho alrededor del auto de la protagonista de la teleserie La doña, quien no dudó en mostrar su molestia ante este hecho. Ahora, la también cantante se pronunció ante este acto. "La invasión a la intimidad y vida privada de las personas bajo el absurdo argumento de 'libertad de expresión' y 'acceso de información', ha excedido los límites y llegando al hostigamiento fuera de todo pudor", expresó Arámbula en un comunicado de prensa que emitió a través de su abogado Guillermo Pous. "Ahora, además, se ha sumado el irrespeto hacia menores de edad que son tratados como si fueran un objeto novedoso, consecuencia de la fama de sus padres". El representante legal de la intérprete de "La vías del amor" advirtió que este hecho fue perjudicial para los chicos. "[Lo cual les provocó] inestabilidad emocional, debido al acoso, y causándoles un irreparable daño a la integridad; omitiendo por completo y violando gravemente los principios de derechos humanos fundamentales", agregó. Aracely Arámbula y Luis Miguel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, se dejó claro que es una completa falta de respeto."No se trata de censura como suelen acusar algunos, la calificación e intento de hacerlo resulta estéril, es meramente la observancia, entre otros, a los ya mencionados, a los derechos de la personalidad e imagen de los individuos, prerrogativas que deben respetárseles en aras de una sana convivencia", concluyó. Aracely Arámbula Credit: Instagram/Aracely Arámbula Aracely Arámbula no ha dado ninguna otra declaración al respecto; además, ha quitado de sus redes sociales cualquier fotografía de sus hijos.

