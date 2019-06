A Aracely Arámbula no le gustaría que la historia de amor que mantuvo en el pasado con Luis Miguel se viera plasmada en la serie sobre la vida del famoso cantante. Así lo reconoció recientemente la actriz mexicana en una entrevista exclusiva para el programa de televisión ¡Suelta la sopa! (Telemundo), donde la intérprete de 43 años habló por primera vez sin tapujos de este polémico asunto sobre el que tanto se ha escrito y especulado en los últimos meses.

“Fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor bellísima, que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla, y no quiero decir que la voy a contar, yo la conozco, la sabemos los dos, y la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana. Es una historia tan hermosa que esa historia de verdad [es una] gran historia, mejor que una telenovela. Pero en realidad no me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos los escritores ponen diferentes cosas y cambian y hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no le hicieran mal”, se sinceró Arámbula, quien próximamente comenzará a grabar la segunda temporada de La doña.

La actriz aseguró que ninguna persona de la oficina del cantante se ha puesto en contacto con ella para hablar de este tema y sin su autorización no pueden usar su nombre en la serie.

“Él puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí y ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme. Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. Pero no quisiera que salieran tampoco lo de mis hijos aunque es parte de su historia”, dejó claro Aracely.

“Pero hay cosas que se tienen que respetar porque estamos incluidos ciertos nombres, ciertas personas, yo también soy artista y entonces tienen que tener una autorización”, agregó.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Pese a ello, la actriz reconoció que su negativa a aparecer en la serie podría cambiar si la gente de Luis Miguel se pusiera en contacto con ella y le gustara cómo van a contar la historia.

“Si a mí su gente me hablara y me explicara y me dijera y veo la historia que me gusta y que es parecida a la realidad pues con mucho gusto, no quiere decir que no. Pero no se ha acercado nadie y ojalá que no salga nuestra historia”, concluyó Arámbula.