Aracely Arámbula habla de sus hijos con Luis Miguel y porqué no quieren estar en la luz pública Miguel y Daniel, los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, ya son adolescentes. Esto reveló la actriz sobre sus hijos y cómo lidian con la fama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel ya son adolescentes. Miguel tiene 15 años y su hermano Daniel tiene 13. La actriz mexicana ha sabido proteger la privacidad de sus hijos pese a la fama de sus padres. La estrella de telenovelas no muestra los rostros de sus hijos en las redes sociales y ha intentado darles una vida normal alejados de las cámaras. La estrella de La Patrona y Los miserables dijo que sus hijos saldrán a la luz pública cuando ellos mismos lo decidan. "Yo se los pregunté, como mamá les dije ese día, 'A ver amores, ¿quieren que yo los saque en una revista mañana para que ya la gente sepa que están grandes y sepan quiénes son ustedes?', y me dijeron: 'No mamá, no queremos'", dijo al program Hoy. La exnovia de Luis Miguel conoce el alto precio de la fama y dice que quiere que sus hijos "estén muy tranquilos" y "no los estén acosando". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aracely Arambula Credit: (Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images ) 'La Chule' no descarta que sus hijos salgan del anonimato cuando sean más grandes. "Ya los conocerán en su momento, no quiere decir que no los van a conocer nunca, lo que pasa es que a ellos les gusta también (su privacidad)", afirmó. ARACELY ARAMBULA CON SUS HIJOS MIGUEL Y DANIEL Credit: GSI Media/ Grosby Group Al parecer no tiene adolescentes rebeldes. "Podría parecer difícil porque todo mundo me dice 'Aguas con la adolescencia', pero ha estado tan tranquilo y tan bonito... Esta pandemia nos unió muchísimo porque tuvimos la oportunidad de estar, a mí me tocó estar mucho en casa", dijo la orgullosa mamá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aracely Arámbula habla de sus hijos con Luis Miguel y porqué no quieren estar en la luz pública

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.