¡Supersexy! Aracely Arámbula estrena el año con una foto desnuda Recostada en el piso como Dios la trajo al mundo, la actriz mexicana presumió su atlético cuerpazo a sus 45 años y dedicó unas inspiradoras a sus fans. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula empezó el nuevo año más sexy que nunca al dejar boquiabiertos a sus seguidores en las redes sociales con una fotografía completamente desnuda. La protagonista de exitosas telenovelas como La patrona y La doña colgó una imagen en blanco y negro en la que presume una figura de infarto a sus 45 años junto a un mensaje inspirador para sus fans, en el que les llamaba a ser agradecidos y les deseaba un año lleno de salud, abundancia y bienestar. Image zoom Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent “Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que, si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello”, fue parte del extenso mensaje que compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fotógrafo Uriel Santana compartió otras instantáneas de esa misma sesión de fotos con la artista, también en blanco y negro. Como era de esperarse, la imagen de Arámbula recaudó casi 300,000 ‘me gusta’ en menos de 15 horas y múltiples comentarios en donde sus seguidores alabaron su belleza. “Tallada por los dioses”; “señora que Dios la bendiga en grande, cuando sea grande quiero ser como usted”; “eres una mujer tremendamente profesional y ese trabajo se valora”, fueron algunos de los comentarios dejados en la foto. Arámbula, quien conserva un envidiable físico, suele dar cátedras en las redes sobre cómo llevar bikinis y lucir espectacular a cualquier edad.

