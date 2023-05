Aracely Arámbula explota contra versión de que Luis Miguel ve a sus hijos "de vez en cuando" La actriz respondió sin pelos en la lengua a la viuda del exmanager del Sol de México, Lucía Miranda, quien aseguró que el cantante tiene contacto con Daniel y Miguel, que ya son dos adolescentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula, Lucía Miranda y Luis Miguel Credit: Daniele Venturelli/Getty Images | Gerardo Mora/Getty Images | Instagram Lucía Miranda A días de estar en boca de todos por llamar "Rey cucaracho" a su ex Luis Miguel, Aracely Arámbula vuelve a ser tendencia y esta vez por responder con contundencia ante las declaraciones de la viuda del fallecido ex manager del cantante Hugo López, Lucía Miranda, quien aseguró que el cantante sí está en contacto con sus hijos Daniel y Miguel. "Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir", dijo Miranda ante las cámaras del programa de televisión mexicano De primera mano. Al enterarse de esos comentario, Arámbula no tardó en reaccionar y catalogarlo como una mentira. Aseguró que cuando se trate de sus pequeños, no se quedará callada. "¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir!", escribió la protagonista de exitosas producciones como La madrastra y La doña en sus historias de Instagram. "Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad", concluyó la estrella de 48 años. Mensaje de Aracely Arámbula Credit: Instagram / Aracely Arámbula SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Arámbula, quien ha resguardado a sus hijos del ojo público, ha sostenido que el legendario artista está alejado de ellos y tampoco está presente en eventos especiales, como sus cumpleaños o días de fiestas familiares. "Hace mucho tiempo que no los ve, me encantaría que conviviera más con ellos, eso sí", dejó claro en una entrevista a People en Español en 2017. Añadió sin ofrecer más detalles: "Si tocara ese tema, créanme que duraríamos aquí tres horas".

