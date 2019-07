Aracely Arámbula revela si invitará o no a Luis Miguel a la primera comunión de sus hijos La actriz Aracely Arámbula revela si piensa invitar al cantante mexicano Luis Miguel a la primera comunión de los hijos de ambos. ¡Esto fue lo que dijo! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message ¿Aracely Arámbula invitará a Luis Miguel a la primera comunión de sus hijos? La actriz mexicana habló sobre esto con el programa Sale el sol de Imagen Entretenimiento. Cuando le preguntaron si El Sol de México irá a la ceremonia, Arámbula dijo risueña “pues pregúntenle, pregúntenle por favor”. ¿Lo invitará ella al importante evento familiar? “¡Por supuesto que estaría invitado!”, aseguró. Al preguntarle quienes serán los padrinos de sus hijos, la estrella de telenovelas respondió: “gente de la familia que no son gente pública, pero ellos ya tienen todo”. La prensa también indagó sobre el estatus sentimental de Arámbula. “Mi corazón está muy lleno de amor, de mucho amor”, dijo, sin dar más detalle. Image zoom GVK/Bauer-Griffin/GC Images; Alexander Tamargo/Getty Images Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvieron una relación sentimental por seis años. Las primeras imágenes de la pareja aparecieron en 2005, cuando se vieron muy felices de paseo por Venecia, Italia. En el 2006 se anunció que Arámbula y Luis Miguel esperaban su primer hijo. Fue el propio cantante quien confirmó en una conferencia de prensa que estaba en camino un bebé a quien llamarían Miguel. Dos años después del nacimiento de Miguel, el primogénito de la pareja, el cantante y la actriz confirmaron en el 2008 que esperaban a su segundo retoño, a quien llamaron Daniel. ¿Habrá un reencuentro en la primera comunión de sus hijos? ¡Pronto lo sabremos! Advertisement

Aracely Arámbula revela si invitará o no a Luis Miguel a la primera comunión de sus hijos

