Aracely Arámbula defiende a sus hijos de los fotógrafos: "¡No pueden hacer eso!" La actriz protegió la imagen de sus pequeños ante la avalancha de reporteros que se echaron encima de su coche para captar una imagen de los hijos de Luis Miguel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es agradable y cercana siempre, pero si le tocan a sus hijos, Aracely Arámbula, como cualquier madre, saca las uñas para evitar que les dañen. Esta semana la actriz vivía un capítulo bastante desagradable mientras se disponía a viajar en el coche con sus hijos. De repente, un grupo de reporteros gráficos se les acercó en avalancha rodeando el vehículo e impidiéndoles avanzar. Desde fuera le preguntaban que por qué se portaba así con los medios a los que ignoraba y no respondía. Incluso un fotógrafo aseguró que el día anterior había tratado fatal a una de sus compañeras. "¿Por qué golpeaste a una reportera?", le recriminaron. Aracely hizo caso omiso y se mantuvo en el coche con sus muchachos Miguel y Daniel, hasta que algo terrible sucedió. Le abrieron la puerta sin permiso. Fue ahí que Aracely sacó su carácter y dejó clarísimo que sus hijos eran sagrados. Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent Desde el interior del carro rápidamente agarró a sus hijos para que no pudieran fotografiar sus caras y grabó desde su móvil todo la pesadilla que estaba viviendo. "¡Ciérrale, ciérrale! ¡No pueden hacer eso!", les gritó enfadada. "¡No voltees!", le dijo a uno de sus adolescentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El espectáculo era dantesco. Los reporteros rodearon el coche sin casi permitirles salir del lugar, provocando una gran angustia a la actriz y su conductor. De ahí que la también cantante sacara su cámara y registrara el feo momento que experimentaron. Aunque sus hijos son ya adolescentes de 13 y 15 años, igual la artista prefiere seguir manteniendo su imagen en la intimidad como ha hecho siempre. De ahí que se enfureciese con los compañeros de los medios. gettyimages-674183382.jpg La actriz se encontraba en Los Ángeles cuando la incómoda situación tuvo lugar. Un susto que ya quedó atrás y que Aracely espera que no se repita. Para la protagonista de La Doña, el respeto a la intimidad a los más jóvenes no se negocia.

