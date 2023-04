Aracely Arámbula sale en defensa de Luis Miguel La actriz no dudó en aclarar dudas a los periodistas que señalaron al cantante por no aparecerse en el sepelio de Andrés García en Acapulco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arambula y Luis MIguel Credit: Daniele Venturelli, Gerardo Mora / Getty Images La actriz Aracely Arámbula defendió a su expareja Luis Miguel, quien ha sido señalado por no hacer acto de presencia en el funeral de Andrés García, quien era un amigo íntimo de su familia. La protagonista de exitosas telenovelas como La madrastra y Abrázame muy fuerte, quien también dio el último adiós a su padre el año pasado, habló con miembros de la prensa durante su llegada al sepelio del veterano actor en Acapulco, Guerrero, en la que también destacó el cariño que le tenía. "Don Andrés es una persona muy querida para todos, todos están consternados porque le tocó partir aquí en Acapulco y no toda la gente puede venir. A mis hijos los conoció, a Miguel [hijo] lo conoció a los dos meses, pues ustedes saben también que es una persona muy allegada al papá de mis hijos", expresó. Un periodista le hizo la observación de que Luis Miguel no estaba presente. "Eres una dama en lugar de Luis Miguel, viniste tú, que lo vio nacer y lo crió prácticamente". La Chule no dudó en salir en defensa de su ex. "Él tampoco podrá estar acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho, muchísimo. Él ha de tener ese dolor en el corazón porque lo quiere mucho y como ser humano por supuesto que le duele", dijo. "Le ha de doler el alma, yo vengo de parte mía, de mi corazón, y yo sé que a él le tiene que doler que no puede estar aquí en este momento". Hace unas semanas, se dio a conocer que la también cantante mexicana está llevando a cabo un proceso legal en contra del Sol de México debido a que supuestamente no cumple desde 2019 con el pago de manutención de sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando le preguntaron en el encuentro con la prensa en Acapulco cómo iba el proceso legal, Arámbula consideró que ese no era el momento de hablar de ello.

