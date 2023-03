Así celebró Aracely Arámbula su cumpleaños número 48 Aracely Arámbula está de festejo por sus 48 años y realizó varias celebraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de marzo de 2023, nació en Chihuahua, México, Aracely Arámbula. Los años han pasado y ahora la famosa tiene dos hijos, Miguel y Daniel, que concibió durante su relación sentimental con Luis Miguel. Además, se ha consolidado como una protagonista de telenovelas con varios éxitos en su haber. Así, esta actriz llega a los 48 años y realizó diversos festejos. Uno fue en familia y con pasteles que le hicieron llegar; otro en el foro donde está grabando la telenovela Otra celebración fue en compañía de diversos amigos que se reunieron con la también cantante en un lugar de la Ciudad de México, donde José Joel le cantó diversas canciones y partieron un pastel. Fue la protagonista del melodrama La doña quien dio a conocer imágenes de su celebración en sus historias de Instagram. Así, se puede apreciar que portaba un vestido negro y un enorme collar de cristal con ornamentos de hojas. Los internautas reaccionaron a los festejos de Arámbula. "Feliz cumpleaños. Larga y bendecida vida al lado de los que amas. Que sigas rodeada de bendiciones y talento. Te quiero mucho", fue el mensaje que le dedicó su amiga Maribel Guardia. Aracely Arambula Aracely Arambula | Credit: Daniele Venturelli/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cumpleañera más hermosa. Verte tan feliz nos hace más que felices. Feliz cumpleaños muñeca"; "Feliz cumpleaños hermosa. Te deseo lo mejor porque te lo mereces, eres una persona tan linda por dentro y por fuera"; "Feliz cumpleaños mi Ara bella; disfruta tu día y que estés rodeada de mucho amor"; "Feliz cumpleaños Doña que dios te mande muchos años más y que tengas más proyectos", y "Felicidades hoy por tu cumpleaños Ara que te la pases feliz y exitosos para este año", fueron algunos comentarios de los usuarios. Y las felicitaciones continuaron. "¡¡¡Muchas felicidades!!! ¡¡¡Ara que sigas triunfando y cumpliendo todos tus sueños!!! ¡Te mereces todo lo bello de este mundo!"; "Feliz cumpleaños mi niña hermosa; que cumplas muchos años más de vida. Nuestra patrona", y "Feliz cumpleaños a la reina de reinas", agregaron. Aracely Arámbula Si bien, es evidente que Aracely Arámbula estuvo muy contenta. Su cumpleaños llega en medio de un rumor de que demandó a Luis Miguel, a quien se le ha señalado en diversas ocasiones de no hacerse cargo de sus dos hijos menores.

