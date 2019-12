Conoce al hermano cirujano de Aracely Arámbula By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent.com Te presentamos a uno de los hombres más importantes en la vida de la actriz mexicana. Empezar galería Hermano Arámbula Image zoom Instagram Leonardo Arámbula Su nombre es Leonardo Arámbula. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Hermano Arámbula Image zoom Instagram Leonardo Arámbula Es médico cirujano y tiene dos centros de spa en México. 2 de 10 Applications Ver Todo Hermano Arámbula Image zoom Instagram Leonardo Arámbula Leonardo es el responsable de que la actriz mexicana luzca siempre tan bella y espectacular. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Hermano Arámbula Image zoom Instagram Aracely "Él me cuida. Me hace mis faciales hidratantes, mis vitaminas…", contó la actriz a People en Español. 4 de 10 Applications Ver Todo Hermano Arámbula Image zoom Instagram Aracely Arámbula Entre los tratamientos que le aplica su hermano están el plasma facial y la radiofrecuencia corporal. 5 de 10 Applications Ver Todo Hermano Arámbula Image zoom Instagram Leonardo Arámbula Los hermanos Arámbula han estado muy unidos desde siempre. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Hermano Arámbula Image zoom Instagram Leonardo Arámbula Para Aracely su hermano es "mi guía y el mejor compañero de vida y de sueño". 7 de 10 Applications Ver Todo Hermano Arámbula Image zoom Instagram Leonardo Arámbula Leonardo está pendiente de la actriz para "hacerme morir de risa hasta en los momentos más difíciles", asegura Arámbula. 8 de 10 Applications Ver Todo Hermano Arámbula Image zoom Instagram Leonardo Arámbula Para el médico cirujano su hermana también es de las personas más importantes de su vida. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Hermano Arámbula Image zoom Instagram Aracely Arámbula Sin lugar a dudas Aracely y Leonardo tienen una relación digna de admirar. ¡Qué vivan los hermanos! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

