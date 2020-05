Confirmado: ¡Aracely Arámbula sí tiene novio! En una conversación con César Lozano, la Doña también habló de su pasado romántico y recontó los grandes amores de su vida, entre otros detalles muy personales. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aracely Arámbula lo ha dejado muy claro: ¡Sí tiene un galán! Todo sucedió en una charla con el conductor de radio y televisión César Lozano, cuando ambos comenzaron a hablar acerca del amor. La mamá de los hijos de Luis Miguel le dijo a su interlocutor que había “tenido varios novios”. Nada de un amor en la vida “pero varios amores, como seis. Cada etapa es diferente y desde que estaba chiquilla he sido muy enamorada”, aseguró divertida. Image zoom Mezcalent También confesó que sabía alejarse del amor cuando las relaciones lo requerían, “si no, seguiría con el rey...” ¿Se estaría refiriendo al sol de México, Luis Miguel? Así lo entendieron sus fans, ya que es otro de los apelativos por los que se reconoce al intérprete de “La Incondicional”. Image zoom La Opinion via NewsCom Al hablar de su situación actual, finalmente se le escapó lo que todos querían oír: “Yo tengo mi amor. Sí, tengo un galán y mis amigos muy cercanos lo saben. Ya después te diré quién es y te lo presento. No es nadie del medio ni tiene nada que ver con eso...” y añadió que, de momento, era su novio secreto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comentario, al afirmar que no es alguien del mundo del entretenimiento, descartaría por completo a su compañero David Zepeda, por si algunos de sus fans aún tenían la duda... “El trabajo más productivo es el que sale del corazón de las personas felices... Por eso disfrutamos tanto Araceli Arámbula y éste gran elenco y equipo de La Doña" dijo el actor durante la emisión de los últimos capítulos de la serie. Ahora solo falta saber cuál es el nombre del nuevo galán que ha conquistado el corazón de la bellísima Aracely Arámbula.

