¡Adiós a la soltería! Aracely Arámbula confirma que su corazón tiene dueño La actriz mexicana dejó atrás la soltería. Esto es lo que se sabe de su nuevo galán. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante los últimos años la vida amorosa de Aracely Arámbula ha sido una completa incógnita debido al hermetismo con el que la ha manejado la estrella mexicana. Son pocas, por no decir ninguna, las parejas que se le han conocido a la protagonista de exitosas telenovelas como La patrona o La doña en el último lustro. Pero que no salgan a la luz público no significa que no existan. La actriz mexicana, que estará de regreso muy pronto en las pantallas de Telemundo como protagonista de la segunda temporada de La doña junto a David Zepeda y Carlos Ponce, sorprendió a muchos al declarar en un reciente encuentro con la prensa en México que su corazón tiene dueño. "[En el amor estoy] súper", aseguró la expareja de Luis Miguel. Image zoom Mezcalent "Es que ustedes no se tienen que enterar para que haya. O sea muchas veces hay amor y no tienen por qué saberlo", dejó claro la actriz, quien tiene más de cuatro millones de seguidores solo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre discreta con todo lo que tiene que ver con su vida privada, la intérprete de 44 años apenas quiso dar detalles de su nuevo galán que, según informó, no pertenece esta vez al medio artístico. "Él no es público, pero todo muy bien", se limitó a contar Arámbula. Nuevo proyecto La actriz, que concluyó meses atrás su contrato de exclusividad con Telemundo para seguir haciendo frente a nuevos retos actorales, también avanzó que empezará el 2020 con mucho trabajo ya que protagonizará una nueva serie. Image zoom Cortesía Telemundo "No les puedo contar mucho. Esta semana tuve llamados para eso y ya empezamos el próximo año", adelantó emocionada Aracely sin especificar si será para una cadena o una plataforma de contenido en streaming. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Adiós a la soltería! Aracely Arámbula confirma que su corazón tiene dueño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.