Aracely Arámbula cuenta emocionada un momento íntimo que vivió con Luis Miguel Aunque la expareja tiene dos hijos maravillosos, vivieron un momento de angustia antes de quedarse embarazada que ha compartido por primera vez. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No corren los mejores tiempos para Aracely Arámbula y Luis Miguel, pero eso no quita que ambos fueran muy felices durante sus años de relación y estuvieran perdidamente enamorados. A la pareja y padres de Miguel y Daniel les tocó vivir muchas cosas juntos, algunas más agradables que otras. En una sincera entrevista con el programa Hoy, la protagonista de La Doña compartió un capítulo desconocido en su vida con el cantante que nos ha enternecido. La llegada de sus pequeños no fue tan fácil como hubiéramos imaginado. La cigüeña se retrasaba demasiado y Aracely estaba un poquito inquieta. "Llevábamos un año buscando y cada mes era como que no pasaba y ya en mi cabeza dije, me voy a relajar", comienza su testimonio. Hasta que se dio su sueño. Su vida dio un giro de 180 grados para siempre disparando el nivel de felicidad. "Es una emoción tan grande el ver que uno pueda crear esa vida", dijo con los ojos chispeantes de la alegría que le aporta ese recuerdo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, confiesa tener captado en cámara un momento inolvidable junto al cantante y su bebé entonces. "Mi hermano grabó un momento hermosísimo, de película, donde nos vemos los tres, el niño, el papá y la mamá, todos con la cara de felicidad", recordó con un gran sentimiento. Image zoom IG/Aracely Arambula Image zoom Twitter/Aracely Arámbula Aracely es, además de una actriz de primera, una madraza en toda regla. Se ha convertido en padre y madre a la vez de sus dos retoños a los que cuida y protege como toda una madre coraje. Aunque las circunstancias no son como quisiera con el Sol de México, a sus hijos amados nos les ha faltado nada y les ha llovido siempre el amor por parte de ella y su familia, su gran apoyo en este maravilloso viaje de la maternidad. ¡Gracias por compartir algo tan bello, Aracely!

