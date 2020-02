Hace unos días, Lucía Miranda, quien fuera hace un tiempo muy cercana a Luis Miguel, aseguró que el cantante cumple cabalmente con la manutención de Miguel y Daniel, los dos hijos que engendró con Aracely Arámbula. Esta información hizo reaccionar a la actriz, quien desmintió por completo esa información de manera tajante.

“No la escuché [Lucía Miranda], ni me interesa y ella no sabe. Nadie sabe porque nadie está interesado, nadie está informado de eso”, advirtió Arámbula a los medios de comunicación. “Soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa”.

RELACIONADO: Aracely Arámbula celebra los 13 años de vida de su hijo Miguel

Image zoom

Respecto a las declaraciones de otro amigo cercano del cantante, Toño Mauri, quien comentó que la relación entre Luis Miguel y la madre de sus hijos es buena, la protagonista de la teleserie La Doña también lo negó.

“Dicen muchas cosas, como mi queridísimo, hermoso, Toño Mauri [quien menciona] ’que todo está bien y que todo está bien’ y no está bien”, enfatizó. “Ellos [los amigos de Luis Miguel] saben la verdad”.

Image zoom

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Respecto a la participación de los personajes de sus hijos y la histrión en las siguientes entregas de la serie biográfica del intérprete de “Cuando calienta el sol”, Aracely Arámbula fue contundente al asegurar que no aparecerán pese a que la buscaron para dar su consentimiento.

“Está confirmado, ya me lo dijeron que no voy a salir en esta temporada; ni mis hijos”, aclaró. “Fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Me da más tranquilidad que no vamos a salir y que ese tema está tocado con mucho respeto y mucho cariño hacia la parte de mis hijos y hacia mí. Entonces, en esta segunda temporada no salimos. Espero, que en la tercera tampoco. En realidad los nombres no pueden salir y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados”.