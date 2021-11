Aracely Arámbula aparece conectada a un tanque de oxígeno: ¿qué le pasó? Aracely Arámbula apareció en redes sociales conectada a un tanque de oxígeno e inmediatamente despertó la alarma de muchos de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent Aracely Arámbula apareció en redes sociales conectada a un tanque de oxígeno e inmediatamente despertó la alarma de muchos de sus seguidores. Pero, ¿qué fue lo que realmente le sucedió a la cantante y actriz?, ¿se trata de coronavirus o solo un resfriado? Estas interrogantes, que fueron algunas de las que se hicieron los fans, la propia actriz las aclaró a través de una transmisión en vivo por Instagram el Día de Acción de Gracias. "La cosa está en que sudo muchísimo, me quito la blusa en el camerino, me cambio rápido y obvio el cuerpo lo resiente. Entonces, llegué el lunes un poquito mormada (constipada), diría bastante, con muchos estornudos", contó. "El lunes llegué y me daba pena porque estaba estornudando mucho, pero bueno sanitizaron todo y estaba mormada, y después el martes guardada para cuidarme y protegerme", dijo la mexicana. Durante la transmisión, la actriz aclaró que no se trataba de coronavirus, luego de que muchos pensaran que había contraído la temida enfermedad, y aseguró que para el Día de Acción de Gracias ya se encontraba mucho mejor. "Si se acuerdan, ayer les mandé historias donde estaba en los estudios donde grabé La Patrona entonces me escuchaba muy mormada y hoy increíblemente desperté súper, superbien, mi voz es otra", sostuvo. En cuanto al tanque de oxígeno que tanto llamó la atención de los seguidores, Arámbula explicó que era algo muy saludable, incluso para el cuidado de la piel. Aracely Arámbula 6 Credit: Mezcalent "Esto que traigo aquí es un hidrógeno con oxígeno, esto es una cosa supersaludable para el cuerpo, para las células, pero también para la piel, no saben cómo la piel se pone", indicó. El pasado mes de julio Arámbula estuvo envuelta en una gran polémica y recibió muchísimas críticas luego de que afirmara que ni ella ni sus hijos estaban vacunados contra la covid-19. "Yo ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune y la verdad es que me quiero esperar", dijo. "Soy una persona que me gusta 'rectificar' todo lo que me pongo, mi hermano es doctor, venimos de una familia que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico y sí queremos ahora esperarnos un poquito", agregó. La actriz dijo además que respetaba a la gente que se quiera vacunar, "pero yo por el momento no y estoy cuidando mi salud y muy bien con todo esto", apuntó. Aracely Arambula 22 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por ahí me ha llegado información que no es tan saludable vacunar a los niños, ¿verdad? porque ellos tienen su sistema inmune bastante bien y cuando uno se cuida, con vitaminas, comer bien, alimentarse, tomar la vitamina C, todo lo que uno necesita y yo creo que vamos siguiendo con todo esto así, como estábamos hace un año, vamos caminando de la mejor manera", afirmó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aracely Arámbula aparece conectada a un tanque de oxígeno: ¿qué le pasó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.