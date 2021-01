Close

¿Aracely Arámbula acepta ser incluida en la serie de Luis Miguel? ¿El romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel podría ser contado de manera fiel en la historia por la propia actriz? Se revelan detalles al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se dio a conocer que habría una segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, se especuló mucho sobre cómo se abordaría la relación sentimental que mantuvo con Aracely Arámbula y de la cual nacieron dos hijos, Miguel y Daniel. Si bien, en un inicio la actriz advirtió que "de ninguna manera quiero aparecer o que haya referencia mía en la serie" ni utilizaran el nombre de los niños, parece que ha cambiado de opinión. RELACIONADO: Se dan a conocer los nuevos personajes de la serie de Luis Miguel ¿estará Aracely Arámbula? Image zoom Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent "Se reunieron en una ocasión con la señora Arámbula para comentar este punto", explicó Guillermo Pous, abogado de Arámbula, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Después me pidió que interfiriera y tuve algunas pláticas con la productora. Se hizo el planteamiento de 'si lo buscan es que, efectivamente, por la necesidad el guión, aparezca la señora Arámbula, entonces negociemos la autorización del uso de su imagen; lo que, absolutamente, normal y justo. Porque, además, es una pieza fundamental para esta narrativa". Image zoom Una de las condiciones que la protagonista de la teleserie La doña exige es "que sean supervisados los contenidos y la manera en la que se va a contar" su experiencia vivida con el cantante. "Como la misma señora Arámbula lo dijo, es una historia tan linda y tan bella que no tiene desperdicio contarse tal cuál fue para que no se convierta en una ficción", explicó. "Que sea ella quien aporte a la información o en conjunto con los investigadores para que lo se cuente no sea ficción, sea realidad". Image zoom De acuerdo con el abogado, Aracely Arámbula busca proteger la integridad de sus hijos y recibir una compensación natural por el uso de su imagen. Incluso, para sorpresa de todos, dejó abierta la posibilidad "de que sea ella misma quien se interprete en el papel de Aracely Arámbula en esta serie biográfica". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está abierta a prestarse en la participación del uso de su imagen en la bioserie, siempre y cuando sean en los términos que profesionalmente le convengan", concluyó Guillermo Pous.

