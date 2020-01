Aracely Arámbula celebra los 13 años de vida de su hijo Miguel Aracely Arámbula está de fiesta y celebra con emoción el cumpleaños de su primogénito Miguel, quien se está convirtiendo en un adolescente. La actriz le dejó hermosos mensajes de felicitación. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Caray que el tiempo ha pasado muy rápido! Parece que fue ayer cuando Aracely Arámbula trajo al mundo a Miguel, el primero de los dos hijos que tuvo durante su relación sentimental con Luis Miguel. Ahora, la actriz celebra los primeros 13 años de vida de su primogénito y le dedicó dos hermosos mensajes de cumpleaños. “Celebrando a mi príncipe”, escribió Arámbula en su cuenta de Instagram. “Felices 13 añitos”. RELACIONADO: ¿Sale Aracely Arámbula de Telemundo? Acompañó este primer texto con un video donde se ve una fotografía de la protagonista de la telenovela La Patrona con su hijo mayor sobre un pastel con velas encendidas y se escucha la canción de “Happy Birthday”. Al final aparece un mensaje que dice “Feliz Cumpleaños mi amor”. Image zoom “Happy Birthday a mi guapo, feliz príncipe”, mencionó. “Celebrando mucho y de la mejor manera con el día 1 del 2020. Comenzando un año con mucho Amor y toda la alegría, celebrando a mi príncipe ya que un día como hoy hace 13 años llego mi bellísimo regalo. Que siga la fiesta. ¡Feliz Cumpleaños Miguel!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue la segunda misiva que escribió la también cantante y a la cual le puso una instantánea con un pastel que tiene artículos masculinos y un número 13 al centro. En la parte superior de dicha torta de cumpleaños se lee la palabra “Fortnite”. Parece que este 2020 comienza con muchas celebraciones para Aracely Arámbula, ya que además de festejar a Miguel, el próximo 13 de enero estará de nuevo en las pantallas de televisión con la segunda entrega de la teleserie La Doña, que protagoniza. Advertisement

Close Share options

Close View image Aracely Arámbula celebra los 13 años de vida de su hijo Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.