Aracely Arámbula trae a su padre siempre con ella: "Aquí están sus cenizas" La actriz mexicana conmovió a muchos en una reciente entrevista al mostrar lo que hizo con las cenizas de su progenitor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula, protagonista de La madrastra (Univision) | Credit: Mezcalent El programa ¡Siéntese quien pueda!, que UniMas transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, presentó este lunes una entrevista exclusiva con Aracely Arámbula, la protagonista de la nueva versión de La madrastra (Univision). La actriz y cantante mexicana abrió su corazón al show que conduce Julián Gil y habló como nunca sobre lo doloroso que ha sido para ella la muerte de su padre, quien perdió la vida mientras ella grababa el melodrama. "En julio de pronto en medio de esta novela sucede que hablo con él en videollamada, hablamos, maravilloso todo, y al día siguiente él partió, entonces esa satisfacción me queda que no me faltó nunca decirle 'te amo, te amo, te amo' y él lo sabe", expresó la también heroína de exitosas telenovelas como Abrázame muy fuerte y La patrona. "Lo tengo en mi corazón siempre". Tanto es así que la intérprete de 47 años trae todo el tiempo con ella a su progenitor a través de un colgante que llevaba puesto durante la entrevista y en el que depositó sus cenizas. Arámbula Credit: ¡Siéntese quien pueda! "Aquí están sus cenizas", dijo al borde de las lágrimas Arámbula mientras besaba su colgante. Aracely Arámbula Credit: ¡Siéntese quien pueda! "Me entristezco porque es inevitable, la cabeza lo entiende, el corazón no tanto. Es un proceso muy difícil. Fue un proceso de duelo que fue lo más duro de mi vida y todavía lo seguimos procesando obviamente", se sinceró. "No pensé que pudiera terminar yo este proyecto porque me dolía todo, los huesos, el alma… Yo llegaba a grabar y de verdad les decía 'chicos solo les pido que me ayuden', nos agarramos de la mano y a abrazarnos a llorar, a limpiarme las lágrimas y a maquillarme para seguir grabando", agregó Arámbula, quien supera los 6 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reconoció que "sí me dio un golpe al corazón muy duro, pero también estoy aprendiendo a crecer, a ser fuerte…".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aracely Arámbula trae a su padre siempre con ella: "Aquí están sus cenizas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.