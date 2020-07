¡Araceli Arámbula enciende las redes presumiendo abdomen durante la cuarentena! Aracely Arámbula demostró en un pequeño video que está más que en forma pese a la cuarentena. ¿Ya viste qué cuerpazo luce con sus marcadas abdominales? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La belleza de la actriz Aracely Arámbula es más que celebrada... Pero eso no quita que todos la contemplen con atención cada vez que protagoniza sus espectaculares bikinazos. Con la excusa de la cuarentena por culpa del coronavirus, la mexicana demostró que un poco de disciplina, buena alimentación y ejercicio pueden lograr grandes cosas. ¡Para muestra, aquí sus abdominales de infarto! “Alistándonos para volver a estar fit en estos tiempos difíciles, que muchas veces no dan ganas de hacer ejercicio, siempre hay un día en el que se vale retirarse y otro volver a comenzar”, dijo presumiendo cuerpazo. “Lo que nunca debe terminar es la buena energía por perseguir nuestras metas, venga que sí se puede”, dijo animando a sus fans a entrenar para llevar una vida saludable. Hoy domingo compartió otra sensual foto en la que la dueña lucía así de espléndida: Con ella quiso dedicar un feliz día a sus seguidores, aunque reconociendo que no corren tiempos fáciles a causa de la pandemia: “Feliz domingo, aunque estemos en casa para cuidar a los nuestros, y a las personas que salen a trabajar a un hospital y a muchas partes más, así que a seguir cuidándonos por todos nuestros médicos y tanta gente que está al frente, para que este mundo siga girando. Animo y fuerza y gracias a todos las personas que trabajan para la SALUD, todos ellos que diario se enfrentan con este virus, bendiciones y que Dios esté siempre en su camino y nos llene de toda la SALUD”, escribió bajo su foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante una charla con el especialista en superación personal César Lozano el pasado mes de mayo, Aracely Arámbula le confesó que tenía novio. Todo sucedió cuando comenzaron a hablar acerca del amor. “Yo tengo mi amor. Sí, tengo un galán y mis amigos muy cercanos lo saben. Ya después te diré quién es y te lo presento. No es nadie del medio ni tiene nada que ver con eso...” y añadió que, de momento, prefería mantenerlo en secreto. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image ¡Araceli Arámbula enciende las redes presumiendo abdomen durante la cuarentena!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.