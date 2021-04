¡Aquí están los ganadores de Elige a tu Bello 2021! El público ha hablado: estos son los ganadores de la votación en línea y ahora pasarán a formar parte de "Los 50 más Bellos" de People en Español 2021. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ha llegado la hora! Por fin concluye la votación en línea de Elige a tu Bello. Y tenemos a los ganadores que ahora formarán parte de la codiciada lista de 'Los 50 más bellos" de People en Español 2021. Como recordarán, desde el 15 de marzo pasado abrimos las votaciones para que el público decida de entre cinco hombres y cinco mujeres a los dos candidatos que entrarán en la codiciada lista de 'Los 50 más bellos" de People en Español de este año. Las cinco aspirantes femeninas fueron: Marimar Vega, Michelle González, Fátima Molina y Fabiola Guajardo, y Jenicka López. Y los cinco candidatos masculinos fueron: Carlos Adyan; Mike Bahía; Joaquín Ferreira, Ángel Villagómez y José Eduardo Derbez. Y este año, no tenemos a dos ganadores ¡sino a tres! Fanfarrias por favor para recibirlos: En el terreno de las mujeres la ganadora es Jenicka López. Y en el de caballeros tenemos un empate: hay un boricua y un mexicano ¡adivinaron! Los dos elegidos por el público con Carlos Adyan, de Puerto Rico, y José Eduardo Derbez, de México. Jenicka es hija de la fallecida cantante Jenni Rivera y creó su propio canal de YouTube, en el que presenta tutoriales de maquillaje que la han llevado a asociarse con varias marcas. Además, la mexicoamericana de 23 años es modelo de ropa para mujeres con curvas. Con 25 años cumplidos, Carlos Adyan tiene mucho que contar. Antes de convertirse en presentador de En casa con Telemundo y hacer entrevistas a personalidades del medio artístico, el puertorriqueño fue locutor de radio en emisoras en Miami y hasta asistente del mismísimo Marc Anthony. José Eduardo lleva con orgullo el apellido de la dinastía Derbez. Pero a base de talento y carisma ha enamorado a los televidentes en la serie De viaje con los Derbez (Pantaya) y a los amantes de los pódcast con El pedcast. ¡Felicidades a los ganadores! Y no se pierdan la edición de 'Los 50 más bellos" de People en Español a la venta muy pronto.

