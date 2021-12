¡El joven y apuesto hijastro de Bárbara Bermudo que causa furor en las redes! Se llama Daniel Andrés, tiene 21 años y es uno de los hijos mayores de su esposo Mario Andrés Moreno. "No dejes de sorprender a todos con tu talento, personalidad, inteligencia...". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las tres hijas de Bárbara Bermudo son las princesas con las que siempre soñó como mamá. Son su timón y su mayor alegría en la vida y así lo presume siempre la querida conductora. Pero hay alguien más en su vida a quien tiene un amor y aprecio muy especial. Se trata de su hijastro Daniel Andrés, uno de los 4 hijos mayores de su esposo Mario Andrés Moreno, quien en estos días cumplía 21 años. Por este motivo, el periodista le dedicó unas palabras acompañadas de unas fotos que muestran el hombre en quien se ha convertido. Unas imágenes que no han pasado desapercibidas para sus seguidoras en redes que no han tardado en lanzarle un aluvión de piropos. "Hoy ha llegado ese día especial de mi Daniel Andrés, 21 años y celebro cada día de tu vida como el primero. Dios te Bendiga mi amado Daniel Andrés y no dejes de sorprender a todos con tu talento, personalidad, inteligencia y don que Dios te dio. Felices 21 y ahora es que comienza lo mejor", escribió el orgulloso papá en su honor. El joven es un apuesto caballero, deportista, estudioso y responsable que ha desatado la locura en las redes. "Qué hermoso se ha puesto este galán", "Wow, es guapísimo", hasta "suegro" llamaron a Mario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto él como sus hermanos mayores están felizmente integrados en la nueva familia que su padre ha creado con Bárbara y así lo demostraron esta Navidad al mostrarse unidos y felices en estos retratos. Ha sido un año de retos y momentos delicados, especialmente con el ingreso de Mario Andrés tras contagiarse de coronavirus. Sin embargo, la familia Moreno-Bermudo ha podido con todo y despiden el año desde Colorado con agradecimiento por poder estar todos juntos. Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo | Credit: IG/Bárbara Bermudo Si bien Bárbara no es la mamá directa de Daniel Andrés, como amante de la familia siempre recibe a los hijos de su esposo con los brazos abiertos para celebrar juntos esa comunión tan bonita que desprenden. ¡Bello ejemplo!

