Aplausos, gritos y todos los honores: así despidieron a la reina de belleza Ximena Hita La modelo fallecida fue despedida en un emotivo funeral por sus compañeros paramédicos que la honraron con sus gestos y palabras. "Así se despide a una reina". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como toda una reina, así dieron el último adiós amigos, compañeros y familiares a Ximena Hita, la modelo de 21 años que apareció muerta en su hogar el pasado 1 de enero. La ganadora del concurso Miss Aguascalientes fue honrada por sus colegas paramédicos que rodearon su féretro y le hicieron todos los honores. Un momento lleno de emoción que terminó con los aplausos de los allí presentes y una escena llena de dolor que protagonizaban varios familiares, el abrazo al ataúd antes de su partida para siempre. "Así se despide a una reina", escribieron en las redes. La estudiante de enfermería demostró ser muy querida por sus seres más cercanos que, respetando todas las medidas de seguridad y protocolo anticoronavirus, dijeron presente para despedirse de ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las redes se volcaron con ella y su familia dedicándole mensajes llenos de amor y admiración. Hasta el momento sigue sin conocerse la causa exacta de la muerte de la joven. A juzgar por sus redes sociales, Ximena tenía una vida feliz, repleta de trabajo, proyectos y el amor de los suyos. "Qué guapa te ves desde que te quieres tanto", "No eres lo que logras, eres lo que superas", leían dos de sus últimos mensajes en su perfil de Instagram. Una vida casi perfecta que se ha visto golpeada por este triste final. QEPD.

