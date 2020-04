¡El apasionado beso de Toni Costa y Adamari López en pleno directo de su clase de Zumba! El bailarín retomó sus clases de baile virtuales a las que acudió su amada como invitada. Durante una romántica canción ocurrió lo inevitable. ¡Viva el amor! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El amor siempre es necesario pero en estos momentos mucho más. Ante los tiempos de crisis y miedo que nos acechan ver imágenes bonitas nos alegran el alma. Ese ha sido el gran regalo que nos han brindado Adamari López y Toni Costa en su última aventura por las redes sociales, de las que son los reyes. El bailarín español nos daba una buenísima noticia: ¡regresa con nuevas clases virtuales de Zumba! Un anuncio que fue acogido con gran entusiasmo por sus seguidores. Entre ellos, la co-presentadora de Un Nuevo Día. En la primera clase ella dijo presente y juntos nos hicieron vivir un momento lleno de romanticismo y pasión. Mientras sonaba un tema algo más romántico de lo habitual, Toni se fue acercando a su chica que le miraba perdidamente enamorada. Después de unos segundos no pudieron evitar fundirse en un beso que fue aplaudido por las miles de personas que les veían desde el otro lado del plasma. Image zoom Image zoom “Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido y te daré mi corazón con un motivo, que solo por tu amor yo sigo vivo”, dice la preciosa letra de la canción en cuestión, “Me quedaré contigo”, de Pitbull y Ne-Yo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo no derretirse? Pues así mismo fue. Los protagonistas se derritieron de tanto amor y nosotros con ellos. Juntos volvieron a darlo todo, bailando y entreteniendo a las personas que desde casa ven en actividades así un rayo de luz ante tanta oscuridad. Las clases continúan esta semana tal y como Toni ha anunciado en sus redes con los días y horarios detallados. Todo a través de su canal de Youtube desde donde hará los directos. Una oportunidad única de hacer ejercicio, disfrutar y, sobre todo, olvidarse un ratito de lo que está pasando. ¡Gracias por tanto! Advertisement

