¡Apasionado beso de Residente a su novia durante la cuarentena del coronavirus! René Pérez Joglar derritió las redes besándose con su novia, Kasia Marciniak... ¡Mascarillas de Covid-19 incluídas! ¿Ya lo viste? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos momentos de Amor en Los Tiempos del Coronavirus, Residente ha vuelto a conmover y esta vez no es con una de sus canciones sino con un romántico video en el que él y su novia, la bella modelo de 22 años Kasia Marciniak, se besan apasionadamente… ¡Con las mascarillas puestas! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Beso de cuarentena”, tituló este original post el talentoso boricua: La pareja está viviendo durante estos últimos meses un momento fabuloso en su relación, se ve que están más que enamorados y cada vez que andan juntos saltan chispas. Hace poco, la novia de René compartía otro beso lleno de romanticismo. “Perdón, ¡pero estoy tan enamorada!” René no se queda atrás y él está dejando claro que también se derrite con la niña de sus ojos. Hace unos días felicitó así de poético a su novia, escribiéndole unos breves versos en las redes para felicitarle el cumpleaños a la joven que le ha devuelto la sonrisa después de los momentos difíciles que pasó tras la separación de Soledad Fandiño. “Hoy cumple Kasia. No encuentro emojis que describan la alegría que me ha dado desde el primer día, así que escribo algo en el momento. Los momentos son del mar cuando la lluvia se traga, son la luz que se desviste con la noche que se apaga”. El increíble compositor, quien arrasó hace un par de meses en su último concierto en Los Ángeles dirigido por otro genio musical, Gustavo Dudamel y acompañado por la LA Phil, acaba de regalar a sus fans un tema para aliviar la cuarentena en la que el Covid-19 tiene sumido a medio mundo. Ni más ni menos que una nueva versión de su hit Latinoamérica. La canción original es de su época de Calle 13 y está considerado como todo un himno que refleja la identidad de la comunidad latinoamericana. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Apasionado beso de Residente a su novia durante la cuarentena del coronavirus!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.