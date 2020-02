¡Aparecen los documentos del divorcio de Nacho e Inger! Hoy se dieron a conocer los términos del divorcio entre Nacho e Inger Mendoza. La pareja, separada desde el pasado mes de octubre, ya inició su demanda en la corte de Miami. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue el pasado octubre cuando Nacho compartía en un video que, tras 5 años de matrimonio, el cantante y la mamá de sus tres hijos, Inger Mendoza, se estaban separando. En el mismo clip aseguraba también que pese a todo, siempre serían una familia para toda la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casi cuatro meses después de aquello, el programa Suelta la Sopa anunció hoy que tenían en primicia una copia de los documentos de la corte de familia de Miami donde Miguel Mendoza, nombre legal del artista, iniciaba los trámites oficiales del divorcio en una demanda que asegura que la ruptura es irrevocable. Mostrando la copia de los documentos, el programa de televisión aseguró que el divorcio era de mutuo acuerdo y al parecer amigable. En resumen, estos serían los términos del divorcio entre Nacho e Inger: Nacho pidió distribución equitativa de las deudas adquiridas durante su matrimonio.

durante su matrimonio. En cuanto a la manutención , el cantante aseguró que cada quien es económicamente independiente y ninguno de los dos necesitaba aportar manutención al otro.

, el cantante aseguró que cada quien es económicamente independiente y ninguno de los dos necesitaba aportar manutención al otro. Acerca de la pensión alimenticia de sus tres hijos, Nacho afirmó que cada quien tiene los medios para llevarlo a cabo independientemente y cubrir las necesidades de sus hijos.

de sus tres hijos, Nacho afirmó que cada quien tiene los medios para llevarlo a cabo independientemente y cubrir las necesidades de sus hijos. Nacho se hace cargo de los gastos de los abogados, a no ser que ella cambiara de opinión y comenzara un litigio, en cuyo caso ella correría con esos cargos extras. Image zoom Se supone que, al ser todo de común acuerdo, la resolución del divorcio se finalizará pronto. En la respuesta de Inger, ella accedió a todo lo anterior y lo único que pidió por su parte es que no tenga que acudir en persona al juzgado para la audiencia final del divorcio y que los documentos de la disolución del matrimonio se los envíen por correo a casa. Tras el anuncio de su separación el pasado octubre, la exbailarina aseguró ella y sus hijos se encontraban bien en un conmovedor post: Estas fueron las palabras con que acompañó su post entonces: “Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Sé que no es fácil de entender pero de verdad estamos bien, estoy bien ❤️. Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar. Es inevitable sentir tristeza porque es una etapa que llega a su final. Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del Creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad). No he podido leer todo los mensajes pero les agradezco enormemente la solidaridad, las oraciones, los consejos y los buenos deseos. No deja de conmoverme tanto cariño. Gracias, de corazón, gracias”. Image zoom Por su parte,así respondió Nacho en una entrevista para Mezcal Tv en noviembre, cuando le preguntaron acerca de cómo estaban llevando sus hijos este difícil proceso de su separación: “En este proceso de no ser más una pareja sentimental, nos hemos mantenido como una pareja de padres unidos como amigos. Yo creo que a mis hijos no les pega tanto, porque yo paso la misma cantidad de tiempo que paso con ellos estando con su mamá o no estando con su mamá, porque yo viajo mucho, entonces ellos están acostumbrados al papá que llega y pasa tres días con ellos, hace actividades con ellos y luego vuelve a seguir su rutina. Yo no tengo un trabajo de siete a siete”. Image zoom También aseguró: “Siento que nosotros estamos trabajándolo bastante bien, en mi casa no ha habido lágrimas, no ha habido drama ni melancolía. Todo ha marchado como siempre ha marchado. La mamá y yo seguimos yendo a los juegos de beisbol, al taekwondo, a los asuntos de clase, tenemos una muy buena comunicación y creo que nada tiene que ver lo que nosotros seamos como pareja, a lo que nosotros decidamos ser como padres”. Advertisement

¡Aparecen los documentos del divorcio de Nacho e Inger!

