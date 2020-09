Video: ¡Ivy Queen pelea con su esposo y lo pone de patitas en la calle! En un clip compartido por El Gordo y La Flaca, se puede apreciar cómo la boricua saca de casa a su marido Xavier Sánchez de forma violenta. ¿Es esto el final de su relación? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La famosa cantante Ivy Queen formó una preciosa familia junto a su esposo, el coreógrafo puertorriqueño Xavier Sánchez, con quien tiene una preciosa niña de impactantes ojos claros llamada Naiovy nacida en 2013. Image zoom Instagram/ Ivy Queen Así es como la talentosa boricua se expresó de su marido hace algún tiempo en una entrevista para People en Español: “Es muy tranquilo. Yo desearía que toda mujer a la hora de encontrar una pareja pueda encontrar a alguien así, de quien pueda aprender sin sentirse menos por ello” y añadió: Image zoom Instagram/@ivyqueendiva “Xavier ha sido mi balance, siempre he sido una mujer muy determinada y fuerte. El me ha enseñado a conversar sin tener que argumentar ni discutir.”… Hasta hoy, si se confirma que las imágenes son ciertas. Las cámaras de los paparazzi de El Gordo y La Flaca fueron testigos de una grave disputa entre la pareja. En las impactantes imágenes del video todo apunta a que la cantante puso a su esposo de patitas en la calle, maletas incluidas. Desmelenada, envuelta en un albornoz rosa y empujando la segunda maleta de forma un tanto violenta contra el auto blanco en el que partió Xavier tras la pelea, el lenguaje corporal de Ivy Queen y Xavier no deja lugar a dudas de que se llamaron de todo y algo más. Algunos comentarios de la gente aseguran que las imágenes deben formar parte de un videoclip o un tiktok, ya que por la forma en la que mueven las maletas parecen pesar muy poco, pese a lo grandes que son. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos son los proféticos mensajes con los que Ivy parecía venir avisando de lo que iba a suceder: “El ajedrez nos enseña que con un movimiento en falso puedes perder a tú reina. NEXT”, escribió ayer mismo bajo esta foto. “Buena no es sinónimo de tonta. Tonto es el que confunde esos términos. Ahora me toca a mí NEXT! 11 DE SEPTIEMBRE”, algo que parece anunciar un nuevo trabajo de la artista, por lo que muchos seguidores comentan que el video expuesto por El Gordo y La Flaca es para darse publicidad al respecto. ¡De momento, tendremos que esperar a que esta situación se aclare por parte de los protagonistas! ¿Qué opinas tú?

