Conoce más a Anya Taylor-Joy, la protagonista de la serie Gámbito de dama de Netflix La serie Gámbito de dama ha arrasado en Netflix. Su protagonista Anya Taylor-Joy es argentina y habla de su amor por su cultura. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la serie Gámbito de dama de Netflix, Anya Taylor Joy interpreta a Beth Harmon, una niña huérfana que encuentra su pasión en el ajedrez. Se convierte en una maestra de este juego y cambia su destino. Muchos han quedado boquiabiertos al enterarse de que la actriz de 24 años es argentina. La estrella nació en Miami pero vivió parte de su niñez en Argentina. Al hablar se le escucha un acento rioplatense y le encanta comer empanadas. "Mis comidas preferidas son de Argentina, las empanadas, el pan de provolone —que me gusta más que la pizza— y los churros con dulce de leche", dice en un video promocional de Netflix. Image zoom Credit: (Pascal Le Segretain/Getty Images) La actriz también vivió en Londres y luego se mudó a Nueva York cuando era una adolescente. A los 16 años fue descubierta como modelo y después debutó en la actuación. "Antes de esta pandemia empezaba todos mis días dándole un abrazo a cada persona en el set," añade en el video de Netflix. "Y cerraba el día igual, porque creo que por ese momento somos una familia y nos tenemos que cuidar. Eso crea una sensación de amor en el set". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anya es hija de madre española-inglesa y padre escosés-argentino."Vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidad y mi actitud a la vida es de Argentina, agradezco mucho esa parte de mi historia. Me siento muy orgullosa de venir de Argentina," añade la actriz, quien también se entrenó como bailarina de ballet. Image zoom Credit: (Dominique Charriau/WireImage) Pronto la veremos actuando en la película The Northman, junto a Nicole Kidman, Alexander Skarsgård y Willem Dafoe. Sin duda sus personajes seguirán dando mucho de qué hablar.

