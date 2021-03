Close

People en Español anuncia la celebración de su conferencia Poderosas Virtual 2021 Regístrate aquí y forma parte de este foro gratuito que incluye interesantes paneles con expertos y famosos como Adamari López o María Elena Salinas para mejorar tu vida personal, financiera y profesional. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el marco del Día Internacional de la Mujer, People en Español y su empresa matriz Meredith Corporation anunciaron este lunes la celebración por segundo año consecutivo del encuentro Poderosas Virtual, en el que celebridades y expertos ofrecerán consejos para mejorar la vida personal y profesional de la mujer. La conferencia digital tendrá lugar el próximo 26 de marzo a partir de las 8:00 pm, hora del Este, en la página https://peopleenespanol.com/poderosas-2021. Regístrate gratis aquí. El encuentro virtual se centra en la evolución del poder de la mujer latina con el propósito de crear un espacio de íntimo e informativo con emprendedoras y empresarias que debatirán temas como el emprendimiento, el liderazgo, las finanzas, la salud y el bienestar. La actriz Adamari López conversará con la secretaria de la junta directiva de la Fundación CAP, que ayuda a niños con cáncer en Puerto Rico, Mariangie Bras, y su madre Angie Benítez, quien abrió la filial de la Fundación Susan G. Komen for the Cure en la isla, en un panel sobre el poder de empoderar moderado por la editora ejecutiva de People en Español María Morales. Sobre la importancia de la salud y del bienestar hablarán en otro panel la empresaria y CEO de JRE Enterprises, Rosie Rivera, y la creadora de contenido y presentadora Carolina Sandoval, que estarán acompañadas por la editora de People en Español Mayra Mangal. Por su parte, la periodista María Elena Salinas, la vicepresidenta principal de Recursos Humanos de Univision, Roxanna Flores, y la CEO de Red Shoe Movement y escritora, Mariela Dabbah, aportarán poderosos consejos en una conversación sobre cómo avanzar en tu carrera profesional. "People en Español invita a las profesionales latinas a que reflexionen sobre la evolución del empoderamiento en su comunidad en los últimos diez años. A través de cada conversación, las líderes y pioneras de la industria van a dar consejos al público de cómo alcanzar sus metas", dijo la directora de People en Español, Monique Manso. Image zoom Credit: People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra misión es crear un espacio íntimo para hablar acerca del poder del empoderamiento, así como de la importancia de extender la mano a otras mujeres que recién están iniciando su carrera, y celebrar los logros de cada una de ellas. Idealmente, esto resulta en mentores, alianzas y amistades verdaderas, lo cual crea una comunidad de empoderamiento", agregó Manso en un comunicado.

