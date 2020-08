¡Los Latin Grammys ya tienen fecha este año! El evento celebrará el poder de la música en tiempos de incertidumbre. ¡Te contamos dónde y cuándo podrás verlos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Es oficial! Los Premios Latin Grammys sí se celebrarán este año y ya tienen una fecha pautada, según informó este martes la Academia Latina de la Grabación. Los organizadores del evento realizarán la entrega número 21 de este prestigioso premio a la música latina el jueves, 19 de noviembre, en Miami con el lema "La música nos hace humanos". "La música siempre ha sido una fuerza que une a nuestra comunidad y este año más que nunca estamos orgullosos de celebrar la música que nos ha inspirado, animado y conmovido", dijo Jessica Rodríguez, directora de mercadeo de Univision, cadena que transmitirá la ceremonia. Según informó dicha cadena, sus equipos de producción seguirán las estrictas normas de seguridad que se implementaron en la realización de Premios Juventud, celebrados este mes de agosto. En esos premios, entre otras cosas, se le tomó la temperatura a los invitados antes de entrar al recinto donde tuvieron lugar y estos llevaron mascarillas como parte esencial de su atuendo en esta época de pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Latin Grammys se transmitirán a partir de las 8 p.m., hora del este, y serán precedidos en la cadena una hora antes con un programa especial llamado Noche de estrellas. La lista de los nominados y los artistas invitados al espectáculo se dará a conocer en septiembre. "El espectáculo de este año es el resultado de una gran música, cuidadosamente seleccionada por casi 4,000 miembros, un personal calificado y el compromiso de todos con el proceso de los Premios Grammy Latinos", finalizó en un comunicado Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de Grabación que realiza dicha ceremonia anual.

