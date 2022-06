Anuel AA y Yailin: cómo comenzó su historia de amor Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anuel AA and Yailin la Mas Viral su historia de amor Credit: Instagram/@anuel Ella le tiró un corazón en redes y él le empezó a escribir en Instagram. ¡Así empezó la historia de Anuel y Yailin! Empezar galería El flechazo Yailin y Anuel AA Credit: Photo by Prince Williams/Wireimage Hoy en día son marido y mujer, pero ¿cómo se dio el flechazo entre Anuel AA y Yailin La Más Viral? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Corazones "Le tiré un corazón", contó la dominicana a People en Español. Agregó él risueño: "Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!". 2 de 6 Ver Todo Mariposas en el estómago Anuel AA and Yailin la Mas Viral su historia de amor Credit: Instagram/@anuel La primera vez que se vieron en persona "estaba un poco nerviosa", admitió ella. Las mariposas que ambos sintieron solo se intensificaron con el tiempo. "Me trata como una reina. Me trata bien. Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Comentarios Anuel, Yailin Credit: Arturo Holmes/Getty Images; Instagram/@yailinlamasviralreal Hay quienes adoran a Yailin y hay quienes la han destrozado con sus comentarios.

El reggaetonero puertorriqueño no se quedó callado y en un video junto a su amada, lanzó esta advertencia: "A Yailín nadie la va a tocar. Y todo el que habla en las redes, en la vida real trae consecuencias. Paren de hablar mie@$&. Soy un bandido y están hablando mie@$& de mi mujer".

¡Vivan los novios!

Al final, ganó el amor. La pareja se casó por lo civil y de manera espontánea en República Dominicana. "Todo en manos de Dios. Yailin, las palabras ya no importan", escribió el ex de Karol G en el pie de este video que muestra a la pareja dándose un romántico beso.

Pareja feliz

Yailin también publicó una serie de fotos y dedicó unas palabras para su esposo. "Te amo. Nunca imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo. Espero que esto dure años y años. Juntos y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Gracias por convertirme en tu esposa".

