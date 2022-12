Anuel, Yailin y su bebé estuvieron a punto de perder la vida: "La muerte andaba rondando hoy" La pareja vivió un momento de gran angustia. "Gracias a Dios estamos vivos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era un día feliz para Anuel y Yailin La Más Viral. Se disponían a partir rumbo a México donde el artista tenía previsto dar uno de sus conciertos. Para nada contaban con el susto que vivieron la noche del viernes y que pudo haberles costado la vida, a ellos y al bebé que esperan. Ambos reportaron la pesadilla que experimentaron a través de sus redes, donde compartieron detalles de su volver a nacer. "Gracias a Dios estamos vivos", escribió el puertorriqueño. "Gracias Papá Dios por darnos otra oportunidad", añadió la futura mamá. Anuel y Yailin Anuel y Yailin | Credit: IG/Yailin La Más Viral Los enamorados iban camino a Monterrey para continuar con la gira de presentaciones del artista. Viajaban en avión y todo parecía bajo control hasta que llegando surgió lo inesperado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El aterrizaje fue de emergencia y bajo unas circunstancias muy peligrosas. De hecho, Anuel mostró los daños que sufrió el avión y el cristal roto, producto del incidente vivido. Anuel Anuel | Credit: IG/Anuel Yailin La Más Viral Yailin La Más Viral | Credit: IG/Yailin La Más Viral "¡Gracias a Dios estamos vivos! Parece que la muerte andaba rondando hoy por ahí, pero mi Dios es más fuerte. En el despegue yo declaré en nombre de Jesús aterrizar sanos y salvos como siempre, sin saber lo que nos esperaba. Y así mismo fue", escribió Anuel en sus historias de Instagram. Por su parte, su pareja también mostró imágenes y mensajes agradeciendo el estar bien y haber superado este susto que pudo tener un peor desenlace.

