¡La hija de Anuel y Yailin aún no ha nacido y ya tiene Instagram! Anuel y Yailin han decidido que la bebé contará con un espacio en las redes sociales para compartir sus próximas travesuras y alegrías. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija que esperan Anuel AA y su esposa Yailin es toda una influencer desde el vientre. Cattleya, nombre que le pondrán a la bebita que nacerá en unos meses, ya tiene una cuenta en Instagram y unos cuantos seguidores. Sus papis, quienes sin dudas la mimarán mucho, han desde ya apartado un espacio en las redes sociales para compartir sus próximas travesuras y alegrías. Por eso han habilitado la cuenta @cattleyagazmeyg que los millones de seguidores de sus progenitores también podrán seguir. Yailin anuncia Instagram de su hija Yailin anuncia Instagram de su hija | Credit: Yailin/IG "@cattleyagazmeyg el único Instagram de mi chichi", escribió la rapera dominicana en sus redes, dando a conocer que su pequeña ya tiene su propio espacio virtual. Por el momento la cuenta de Cattleya es privada, y cuenta con tres seguidores, sigue a tres personas y ha colgado un post. Cuenta de Instagram de Cattleya Cuenta de Instagram de Cattleya | Credit: Cattleya/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales de noviembre, Yailin y Anuel anunciaron que estaban en espera de un bebé. "Voy a ser papá", escribió el cantante en sus redes sociales. Luego la pareja supo que estaban esperando una niña, y optaron por el nombre Cattleya, que el cantante explicó es "el nombre de una flor". "Tengo una princesa ahora, está de camino y su nombre va a ser Cattleya, como en la película La colombiana [donde estuvo] la actriz dominicana Zoë Saldaña. Ella es una leyenda, es una guerrera en esa película y mi hija es mi princesa, pero va a ser una guerrera también", añadió.

