Anuel y Yailin hablan de su próxima boda ¡Mira lo que reveló la pareja! Los cantantes Anuel y Yailin hablan de su próxima boda. La pareja del momento quiere tener bebés y hablan de su futuro. ¡Ya ella está buscando su vestido de novia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin y Anuel hablaron de su futuro juntos. En el programa Alofoke la pareja habló de su próxima boda y de planes de tener bebés. Cuanto el presentador les preguntó: ¿Qué tiempo tenían ustedes hablando en secreto antes de que la gente se diera cuenta? la pareja se echó a reír. "No te creas, en secreto no duramos mucho", dijo Anuel. "En verdad nosotros hablamos hace tiempo", dijo el reggaetonero. Tras verse la primera vez, la química fue inmediata. "Desde el primer día, ya de ahí nos quedamos casados", dice ella. Anuel dice que conquistó a Yailin bailando bachata con ella. "Una sobadera de pelo, dando cariñito, besitos", bromeó ella. Si bien durmieron juntos desde esa primera noche que se vieron, ella aclaró "pero nada de nada, dos días nada de nada. Duramos dos días durmiendo juntos, normal abrazados. No tengo que entregarle mi vaina". Anuel asegura que su prometida tiene una personalidad dulce y hasta tímida. "Tú la ves a ella bien bandida y bien hijoep&^% pero cuando tú la conoces es lo más humano que uno puede conocer y humilde", dice sobre su amada. Si bien ha apoyado la carrera musical de Yailin, Anuel asegura: "ella es dueña de todos sus negocios". Al preguntarle cuál de los dos es más celoso, Anuel admite: "esa está difícil". "Él no usa clave desde que nos conocimos y me cambió mi celular y él cambió el de él. Él se sabe mi clave", dice Yailin, asegurando que se tienen total confianza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA y Yailin La Mas Viral Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports/The Grosby Group ¿Viene boda? "Claro que sí y muchacho también", dijo ella. Las críticas no la afectan. "De mí han dicho muchas cosas, y yo sé quién soy yo", afirma la dominicana de 19 años, cuyo verdadero nombre es Jorgina Guillermo Díaz. Anuel dijo que hace dos años que está en dieta para adelgazar. "Yo siempre he sido flaco", dijo, añadiendo que durante la pandemia subió mucho de peso y acallando rumores de que su delgadez se debe a las drogas. "Estoy saludable, hago ejercicio, voy para el gimnasio", dijo el cantante. Anuel añadió sobre "Si tú me buscas" —su primer tema con Yailin— que no iban a lanzar una canción romántica, cuando "la esencia mía es la calle y la de ella también". El reggaetonero adelanta que Yailin y él pronto lanzarán un tema con Rosalía y Rauw Alejandro. La pareja reveló que está buscando una casa para comprar en República Dominicana, donde vive la familia de Yailin. ¿Será allí la boda? Aún no confirman la locación, pero los preparativos están en marcha. "Está mirando traje de boda para comprar", dijo Anuel sobre su futura esposa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel y Yailin hablan de su próxima boda ¡Mira lo que reveló la pareja!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.