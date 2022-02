Anuel llama la "mujer de mis sueños" a Yailín y la sorprende con serenata de mariachi y globos ¡Mira el video! Anuel sorprende a su prometida Yailín con mariachis cantando "Si nos dejan", globos rojos en forma de corazón y un mar de flores. ¡Mira el romántico video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailín estaba en las nubes con una romántica sorpresa que le preparó Anuel. La cantante dominicana compartió un video en Instagram donde la vemos junto al reggaetonero, quien le trajo serenata con una banda de mariachis, globos rojos en forma de corazón y un sinfín de flores. La pareja se besa mientras escuchan la canción "Si nos dejan" y parecen estar dentro de una búrbuja de amor. Sabemos que Anuel es muy romántico y también sorprendió en varias ocasiones a su exprometida, la cantante colombiana Karol G, llenándole la habitación de globos y flores para celebrar fechas importantes juntos. Eso sí, Anuel dejó claro con un comentario en Instagram que Yailín es "la mujer de mis sueños". La dominicana, quien se prepara para llegar al altar con Anuel, expresó junto al emotivo video: "Me encantas porque cada día encuentro al amor de mi vida en la misma persona: ¡tú! @anuel". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal Sin duda la pareja vive un momento muy feliz. Anuel enfureció al ver comentarios negativos sobre su futura esposa Yailín y advirtió a los haters de la cantante dominicana que dejen de criticarla. "Tengo un problema de manejar el enojo, necesito clases", dijo. "Dejen de hablar de Yailín, que en serio está trayendo consecuencias en la vida real". El cantante continuó: "¿Cuándo tú has visto que han tocado a alguien que ande conmigo? ¿Cuándo tú has visto que le han faltado el respeto a alguien que ande conmigo. Nunca, a Yailín nadie la va a tocar".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel llama la "mujer de mis sueños" a Yailín y la sorprende con serenata de mariachi y globos ¡Mira el video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.