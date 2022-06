Anuel y Yailin ya son marido y mujer ¡se casaron de sorpresa! De manera espontánea, Anuel AA y Yailin contrajeron nupcias. Entérate de todos los detalles de este enlace matrimonial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de anunciar su compromiso matrimonial, a finales de enero de 2022, Anuel AA y Yailin han sido objeto de especulaciones ante la posibilidad de haberse casado en secreto. Ahora, todos esos rumores se han acallado ante la confirmación de la pareja de haberse casado por el civil y de manera espontánea en República Dominicana. Según reportaron algunos medios de comunicación, en enlace civil se llevó a cabo en la oficialía de la Junta Central Electoral (JCE) de la Tercera Circunscripción, ubicada en la calle Manuel Fernández Mármol esquina 14, ensanche Luperón, de Santo Domingo. "Te amo. Nunca imaginé este momento, ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo", escribió Yailinen su cuenta de Instagram. "Espero que esto dure años y años juntos, y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Y gracias por convertirme en tu esposa Anuel". Yailín y Anuel Yailín y Anuel | Credit: Yailin la más viral/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañó el mensaje con una serie de imágenes donde se ve a la pareja sentada en una mesa y firmando unos documentos, que se hace suponer son los del matrimonio civil. Ambos visten de negro y se muestran muy felices con su decisión. Por su parte, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del cantante, dio a conocer un video, en la misma red social, donde se escucha al juez diciendo "los declaro marido y mujer". Al término de la frase, la influencer aplaudió; luego, los tortolitos se abrazaron y besaron mostrando una gran sonrisa en su rostro; ahí portaban ropa casual. "Todo en manos de Dios, Yailín. ¡¡¡¡¡Las palabras ya no importan!!!!!", escribió Anuel para acompañar dicho audiovisual. En marzo de este año, la pareja dijo en exclusiva a People en Español. En aquella ocasión, Anuel confesó que con Yailin "no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada". Mientras Jorgina Guillermo Díaz, nombre de la ahora esposa del reguetonero agregó que "¡tenemos un carácter bien tóxico los dos!". Yailin Quizá esa relación especial que tienen fue la que los orilló a tomar una decisión tan espontánea y unir sus vidas como marido y mujer. Quizá más adelante revelen si realizarán una ceremonia religiosa o una fiesta en grande para celebrar su unión matrimonial, debido a que en esta ocasión hicieron una pequeña y sencilla celebración con algunas personas, tal como dejaron ver en historias que dieron a conocer en sus redes sociales.

