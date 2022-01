Anuel y Yailin se comprometieron ¡Mira el anillo! Los cantantes Anuel AA y Yailín "la más viral" anunciaron su compromiso en sus redes sociales, presumiendo un flamante anillo ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel y Yailín se comprometieron. El reggaetonero puertorriqueño y la rapera dominicana compartieron en Instagram imágenes del flamante anillo que Anuel AA le dio a su amada. "La vida es una, nosotros la vivimos rápido… ¡Hoy estamos aquí, mañana no está prometido!", escribió Yailín en Instagram junto a emojis de un novio y una novia y un video mostrando el anillo de diamantes que le dio el reggaetonero. "Una mujer comprometida ya, ¡hay boda señores", dice la dominicana en el video mientras Anuel ríe. La pareja lleva días celebrando su amor en las redes sociales, compartiendo videos sensuales de provocativos besos. Hasta ahora la exprometida de Anuel, la cantante Karol G, no ha reaccionado a la noticia del compromiso del reggaetonero. Anuel y Yailín anunciaron también que lanzarán juntos una canción el 14 de febrero, justo cuando Karol G celebra su cumpleaños. El cantante boricua llenó a Yailín de flores y osos de peluche cuando ella se sometió a una cirugía estética recientemente. Y en otro video que compartieron en sus redes sociales, Anuel admite que él fue el primero en decir "te amo". Anuel también compartió en sus Instagram Stories una imagen del anillo de compromiso en la mano de su futura esposa junto a emojis de corazones. Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Instagram/@yailinlamasviralreal La pareja ha recibido muchas felicitaciones en las redes sociales y también comentarios de fanáticos que opinan que la relación se ha movido demasiado rápido. Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Instagram Lo cierto es que Anuel recién comentó en entrevista con Rodner Figueroa para Al Rojo Vivo (Telemundo) que está "feliz" en esta nueva etapa. Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Instagram ¡Felicidades a la pareja!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel y Yailin se comprometieron ¡Mira el anillo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.